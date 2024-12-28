內地乘客為先拿行李爭執　飛新加坡航班上大打出手

一架從陝西省西安市飛往新加坡的酷航班機上，2名乘客因拿取行李，爆發口角，演變成大打出手，有乘客見狀趕緊勸架，所幸在機組人員制止下，沒有釀成進一步衝突。

機組人員出面制止

《鳳凰網》報道，事件發生於24日，事發班機是編號TR135的酷航班機，從西安市飛往新加坡，根據網友發布的照片顯示，當時乘客正在等待下飛機，一名男子取行李時，與另一名黑衣男子發生口角，接着兩人就大打出手。

其他乘客見狀後，有人不斷勸阻：「不要打了！不要打了！這裏還有小孩！」所幸機組人員獲悉後，立即出面制止，沒有造成進一步衝突。酷航也證實消息，該公司發言人表示，公司將乘客和機組人員的安全和健康放在首位，並對造成的不便致歉。