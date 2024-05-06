內地五一總票房大收逾15.2億 九龍城寨之圍城排第幾？

國家電影局數據顯示，內地電影市場2024年五一檔(5月1日至5日)的總票房收入付為15.27億元，高於去年五一檔票房，位列內地影史五一檔票房前三。至於全國文化和旅遊市場總體的表現，在五一假期亦平穩有序。
新華社報道，今年內地五一檔總票房不錯，與2019年相當，但低於2021年逾16億元的紀錄。今年五一檔期內，共有5部影片票房破億，國產動作片《維和防暴隊》憑4.06億元票房稱冠，喜劇《末路狂花錢》以3.92億元緊隨其後；以香港為背景的犯罪動作片《九龍城寨之圍城》則以2.55億元位居第三。此外，電影數據平台貓眼專業版和燈塔專業版均顯示，今年五一檔總放映場次達237萬場，刷新內地電影市場五一檔總場次數紀錄。
中國電影評論學會會長饒曙光認為，「喜劇正成為電影市場的剛需」，《末路狂花錢》票房報捷進一步支持此觀點，「只要喜劇電影的質量還不錯，就可能引發觀影熱潮」。據報《末路狂花錢》製作成本僅3,000萬，宣傳甚少卻在口碑帶動下跑出。截至5月6日下午3時，2024年內地票房收入超過202億元，增長勢頭穩固。
全國國內旅遊2.95億人次
除票房不錯外，五一假期全國文化和旅遊市場總體亦平穩有序。據文化和旅遊部數據中心測算，全國國內旅遊出遊合計2.95億人次，同比增長7.6%，較2019年同期增28.2%；國內遊客出遊總花費1,668.9億元，同比增長12.7%，較2019年同期增13.5%。航線恢復、入境便利化措施的落地以及互免簽證國家數量的增多，令入出境旅遊快速恢復，估計五一假期入出境旅客共達367.2萬人次，其中入境有177.5萬人次，出境則為189.7萬人次。