內地五一總票房大收逾15.2億 九龍城寨之圍城排第幾？

國家電影局數據顯示，內地電影市場2024年五一檔(5月1日至5日)的總票房收入付為15.27億元，高於去年五一檔票房，位列內地影史五一檔票房前三。至於全國文化和旅遊市場總體的表現，在五一假期亦平穩有序。

新華社報道，今年內地五一檔總票房不錯，與2019年相當，但低於2021年逾16億元的紀錄。今年五一檔期內，共有5部影片票房破億，國產動作片《維和防暴隊》憑4.06億元票房稱冠，喜劇《末路狂花錢》以3.92億元緊隨其後；以香港為背景的犯罪動作片《九龍城寨之圍城》則以2.55億元位居第三。此外，電影數據平台貓眼專業版和燈塔專業版均顯示，今年五一檔總放映場次達237萬場，刷新內地電影市場五一檔總場次數紀錄。