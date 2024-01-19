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中國
2024-01-19 12:45:19

內地人口連續兩年減少　料出生人口未來每10年少100萬人

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內地人口連續兩年減少　料出生人口未來每10年少100萬人

2023年底內地人口14億967萬人，比前年少208萬人。據估計，今後內地出生人口，將每10年減少一百萬人。

國家統計局17日公布數據指，2023年內地人口為14億967萬人，比2022年減少208萬人，而這已是自大饑荒後的1961年以來，連續第二年人口負成長。官方數據顯示，2022年底總人口比上年底減少85萬人，是1961年以來首次負增長，而出生率自2016年就開始下滑。

不孕不育比例偏高

「中國發展報告2023」認為，未來出生率可能將延續較低水準，主要原因有四個：

1. 結婚年齡延後：2010-2020年，初婚平均年齡從24.9歲升至28.7歲。

2. 年輕人生育意願下降：國衛委調查顯示，育齡婦女平均打算生育子女數從2017年的1.76個下降到2021年的1.64個，其中「90後」「00後」分別僅為1.54個和1.48個，呈持續下降態勢。

當前人口總量已處於峰值期，未來較長時間內將保持下降趨勢（圖／新華社）

3. 育齡婦女減少：未來15年內15至49歲的生理育齡婦女規模年均減少286萬人。

4. 不孕不育比例偏高

龍年嬰兒潮不一定會出現

《第一財經》報道，人口學會副會長原新表示，按人口規模性變化和「三年疫情」影響，2023年人口負增長會比2022年更甚，但2024年生肖龍年和「三年疫情」生育反彈，人口負增長可能緩和一些。

但也有評論認為，龍年嬰兒潮不一定會出現，除了現在部分年輕人不再迷信之外，經濟生活壓力也是一大考量。壞消息是，「中國發展報告2023」指出，預計未來年度出生人口，約每10年減少一百萬人。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

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