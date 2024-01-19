內地人口連續兩年減少　料出生人口未來每10年少100萬人

2023年底內地人口14億967萬人，比前年少208萬人。據估計，今後內地出生人口，將每10年減少一百萬人。

國家統計局17日公布數據指，2023年內地人口為14億967萬人，比2022年減少208萬人，而這已是自大饑荒後的1961年以來，連續第二年人口負成長。官方數據顯示，2022年底總人口比上年底減少85萬人，是1961年以來首次負增長，而出生率自2016年就開始下滑。

不孕不育比例偏高

「中國發展報告2023」認為，未來出生率可能將延續較低水準，主要原因有四個：

1. 結婚年齡延後：2010-2020年，初婚平均年齡從24.9歲升至28.7歲。

2. 年輕人生育意願下降：國衛委調查顯示，育齡婦女平均打算生育子女數從2017年的1.76個下降到2021年的1.64個，其中「90後」「00後」分別僅為1.54個和1.48個，呈持續下降態勢。