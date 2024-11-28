內地人夫為鉅額保險金推妻子落海　行兇後即到酒店召妓

2021年5月，內地遼寧一名男子為鉅額保險金，竟狠心設圈套推妻子墜海致其身亡，震驚社會。央視近日曝光案件細節，該名人夫不只刻意選在輪船監視器死角動手，甚至還在妻子死後不久就在酒店召妓。

節目公布案發當天船上閉路電視錄影 《天網》節目公布案發當天2021年5月5日輪船上閉路電視錄影，嫌犯李某帶著大他幾歲的新婚妻子李某環，從上海回遼寧老家落戶，返程時選擇乘船。畫面中李某環開心拿手機拍海，還和丈夫甜蜜合影，孰不知丈夫卻在盤算如何殺了她。 趁妻子不在身邊的空檔，李某獨自在甲板上搖晃欄杆，10分鐘後，他把妻子騙到欄杆外面，停放救生船的地方，隨後李某環墜海，經過45分鐘的搜尋，找到人時已經沒了生命跡象。看著妻子屍體，李某還佯裝傷心欲絕，不停哭喊妻子名字，甚至故作癱瘓無力，需要警員攙扶。

警方詢問事情經過，李某稱妻子個頭矮想看海，就帶她到欄杆較矮的地方去。期間，李某催促著員警開具死亡證明，強調「老家有傳統，人死後三天內必須火化」。可看完監控後，警方起了疑心，整艘船有200多個閉路電視攝像頭，李某偏偏帶妻子去了一個監控死角，被救生艇遮擋的地方，且意外墜海的人，不會出現空中反轉的動作。

死者生前有被拳頭打擊和捂悶的痕跡 隨後警方決定進行屍檢，經法醫確定，死者生前有被拳頭打擊和捂悶的痕跡，推定李某環是被人推下船，且進一步調查發現，李某44歲，是名校畢業高材生，此前一直未婚，在上海有自己的餐館，妻子李某環46歲已經有兩段婚姻，帶著兩個孩子，在李某的餐館做服務員，身分家世頗為懸殊，且李某不僅在婚後交往著一名19歲的在校情人，還在妻子剛死後不久，就在酒店召妓。

警方發現李某債務纏身負債上百萬人民幣 幾經追蹤調查，警方還發現李某債務纏身，負債上百萬人民幣，案發前透支多張自己和妻子名下銀行卡，最終認定李某為騙取鉅額保險金動手殺妻，依理賠規定李某環乘坐交通工具時發生意外身亡，受益人李某最高可獲1200餘萬人民幣賠償金。 2022年7月，大連中院判決李某犯故意殺人罪、保險詐騙罪數罪並罰，決定執行死刑。2023年12月遼寧高院駁回李某上訴，維持原判。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章