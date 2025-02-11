內地人妻被車撞倒　金屬鯊魚夾插進後腦險死

內地成都一名婦人，最近在路上不慎被汽車撞倒，頭部著地。可怕的是，她頭上佩帶的鯊魚夾在猛烈撞擊下，直接插進頭皮中。

醫生形容鯊魚夾夾齒堅硬鋒利基本完全陷進頭部

據《封面新聞》等內地媒體綜合報道，2月8日，四川成都通用醫療三六三醫院急診科醫生田豐明回憶起當天狀況，他表示，患者是2月3日下午3點20分左右就醫的，意識清楚、表情痛苦。

醫生形容，「她後腦勺佩戴的金色鯊魚夾，一半已經斷了，剩下的另一半直挺挺地插在頭上，夾齒堅硬鋒利，最中間三個夾齒基本上完全陷進頭部了。」

急診醫生表示，杜女士比較幸運，中間三個夾齒長度有限，大約有兩三公分，而且當時紮進去時，夾齒就因為變形往一邊偏移，所幸沒有紮到顱骨。「一旦紮入顱骨，就不敢直接拔出了，因為直接拔出可能會導致腦組織損傷、腦出血，這時就需要神經外科進一步處理了。」

雖沒立即的生命危險，但田醫生表示當時也讓他很頭大，因為拔取時有些難度。「夾齒上下分別朝兩個方向彎曲，使勁拔的話是拔不出來的。」

他給患者打了麻醉後，從一邊開始拔，拔出來後再拔另一邊。10分鐘後，紮進頭皮的夾齒終於被拔了出來。