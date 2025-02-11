內地人妻被車撞倒　金屬鯊魚夾插進後腦險死

內地成都一名婦人，最近在路上不慎被汽車撞倒，頭部著地。可怕的是，她頭上佩帶的鯊魚夾在猛烈撞擊下，直接插進頭皮中。
醫生形容鯊魚夾夾齒堅硬鋒利基本完全陷進頭部
據《封面新聞》等內地媒體綜合報道，2月8日，四川成都通用醫療三六三醫院急診科醫生田豐明回憶起當天狀況，他表示，患者是2月3日下午3點20分左右就醫的，意識清楚、表情痛苦。
醫生形容，「她後腦勺佩戴的金色鯊魚夾，一半已經斷了，剩下的另一半直挺挺地插在頭上，夾齒堅硬鋒利，最中間三個夾齒基本上完全陷進頭部了。」
急診醫生表示，杜女士比較幸運，中間三個夾齒長度有限，大約有兩三公分，而且當時紮進去時，夾齒就因為變形往一邊偏移，所幸沒有紮到顱骨。「一旦紮入顱骨，就不敢直接拔出了，因為直接拔出可能會導致腦組織損傷、腦出血，這時就需要神經外科進一步處理了。」
雖沒立即的生命危險，但田醫生表示當時也讓他很頭大，因為拔取時有些難度。「夾齒上下分別朝兩個方向彎曲，使勁拔的話是拔不出來的。」
他給患者打了麻醉後，從一邊開始拔，拔出來後再拔另一邊。10分鐘後，紮進頭皮的夾齒終於被拔了出來。
醫生強調金屬和塑膠質地的鯊魚夾都很危險
醫生提醒，金屬和塑膠質地的鯊魚夾都很危險。而且鯊魚夾一般都夾在後腦勺的位置，而腦幹就藏在裡面，是人體中的「生命中樞」，也是整個顱腦中非常重要的地方。
人在摔傷之後如果後腦勺著地，摔下去的力度是比較大的，鯊魚夾很容易紮進去，一旦穿破顱骨，將有致命危險，甚至可能直接出現呼吸、心跳驟停。
而不只金屬，醫生強調，硬的塑膠同樣可能穿透顱骨。
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