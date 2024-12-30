內地以智能工具助製虛擬短片促營銷　學者稱或為帶來監管挑戰

AI人工智能的應用越來越廣泛，有內地公司提供利用AI生產「數字人分身」的工具，讓商戶可以大量製作短片營銷。（受訪者提供）

AI人工智能的應用越來越廣泛，有內地公司提供利用AI生產「數字人分身」的工具，讓商戶可以大量製作短片營銷。使用者只要上載一段大約一分鐘的真人拍攝片段，讓AI學習上載人的聲音、表情和肢體動作，就可以生成出跟真人相差無幾的短片，內容亦可以不同。

曾晶晶表示，留意到不少人會擔心肖像被盜用問題，所以在發展技術時設計了一些程序保障私隱。（港台圖片）

大灣區新媒體協會秘書長曾晶晶，亦有經營相關服務的公司，她說這套工具大約三百多元人民幣，包括一次模仿真人學習，以及生產大約40分鐘短片。她表示，以往商戶拍攝一段影片耗時很長，成本亦高，但此工具可以讓使用者以短時間和高效生產影片。

她說在推廣的過程發現社福界和教育界對這套工具十分感興趣，未來可能應用成為學習或治療工具，例如說話不順暢的兒童，可以向自己的「數字人」學習，預見到自己流利說話的狀態。

曾晶晶說，留意到不少人會擔心私隱問題，所以在發展技術時設計了一些程序，例如在過程中，必須真人再拍攝一段朗讀授權聲明的影片，而這段聲明只能實時拍攝，不能上載代替，確保肖像不會被其他人盗用。

現時內地只有部分省市對AI數字人作出規範或指引，例如廣州市市場監管局上月發布指引，當中包括使用虛擬主播，應通過合法合規途徑獲得虛擬主播使用權，使用其他人肖像作爲虛擬形象，從事網絡直播營銷活動的，要先取得肖像權人同意等。