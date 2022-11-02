內地供銷社「重出江湖」 坊間憂計劃經濟復活 專家：不可能

中國「計劃經濟」年代的「供銷社」悄然「重出江湖」，有傳相關部門計劃在全國農村開設5萬間供銷社，由供銷社負責農產品收購和銷售，加上由國務院領導的「中華全國供銷合作總社」日前發布招聘公務員通告後，坊間盛傳招聘額高達三千多人，令不少民眾質疑是否要重返「糧票」、「大鍋飯」時代，甚至復活「公有制經濟」。
學者：現在的供銷社更似日本的農業協會
官媒中新社旗下「中新經緯」引述中國政法大學資本金融研究院副院長武長海指出，供銷社是計劃經濟的產物，作為國有機構保留至今，惟事隔多年，「雖然從名稱上還是供銷社，但已經完全不是過去的概念了」。
武長海指，現時的供銷社是「公司制」，沒有以往那麼強的行政屬性，「將現在的供銷社和計劃經濟聯繫起來是一種誤解。現在更多是類似日本的農業協會，相當於村民的自助組織，為農民科學種植提供產銷服務等」。
學者：供銷社的重要意義在於鄉村振興
對外經貿大學公共政策研究所首席研究員蘇培科則指出，「供銷社在農村重建的重要意義在於鄉村振興，通過它們(供銷社)渠道為鄉村振興做更多的事情」，強調重建供銷社不可能跟計劃經濟掛鈎，供銷社重建所釋放的信號，更多是要放棄過去的壟斷模式，參與市場競爭以謀求發展、獲取更多競爭力，「商品採購和物資供應的市場空間巨大，供銷社如果能夠在農村裡賣更多貨真價實、物美價廉的東西，那麼意義會更大一些，更好一些」。
去年供銷合作社全系統銷售額創新高6.26萬億人民幣
根據公開資料，中華全國供銷合作總社的職責包括宣傳「三農」方針，指導全國供銷合作事業發展；並根據授權，對重要農業生產資料、農副產品經營進行組織、協調和管理等。資料又顯示，供銷合作社全系統2021年銷售總額創歷史新高，達6.26萬億元(人民幣，下同)，按年增長18.9%，而6.26萬億元銷售總額當中，包括農產品、日用品等銷售、物流業營業額等。對比2021年全國社會消費品零售總額的44.08萬億元，6.26萬億元約是其7%，且約是北京市社會消費品零售總額1.49萬億元的4.2倍。
報道指出，中國的供銷社最早可追溯至1922年的中共二大，而在新中國成立初期，全國性供銷合作社組織體系建立，之後就在曲折中發速發展、又逐漸沉寂，直到1982年機構改革中，全國供銷合作總社第三次與商業部合併，保留「全國供銷合作總社」牌子，設立「中華全國供銷合作總社理事會」，保留省以下供銷合作社的獨立組織系統。
20世紀90年代起，供銷社合作社開始市場化艱難轉型。1995年，中華全國供銷合作總社恢復成立，推行以市場化為特徵、扭虧增盈為目標的改革。在政策的支援和市場化機制倒逼下，供銷合作社逐步構建起以企業為龍頭、以連鎖經營為主要業態，遍布城鄉的經營網絡。
中央政府2013年起明確支持供銷社發展及改革
自2013年起，中央一號文件及政府工作報告多次明確提出支持供銷合作社發展及改革，將其打造成服務農民生產生活的綜合平台。供銷社就自2013年起恢復重建，並在湖北、寧夏、陝西等地取得較快發展。以湖北為例，截至2021年底，全省基層社(供銷合作社在縣以下直接面向農民的綜合性經營服務組織)總數達1,373個，基本實現鄉鎮全覆蓋。目前湖北基層社社員達到45.2萬人，其中農民社員人數5年增長5倍多，由2016年5.15萬人增至2021年33.3萬人。