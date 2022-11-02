內地供銷社「重出江湖」 坊間憂計劃經濟復活 專家：不可能

中國「計劃經濟」年代的「供銷社」悄然「重出江湖」，有傳相關部門計劃在全國農村開設5萬間供銷社，由供銷社負責農產品收購和銷售，加上由國務院領導的「中華全國供銷合作總社」日前發布招聘公務員通告後，坊間盛傳招聘額高達三千多人，令不少民眾質疑是否要重返「糧票」、「大鍋飯」時代，甚至復活「公有制經濟」。

學者：現在的供銷社更似日本的農業協會

官媒中新社旗下「中新經緯」引述中國政法大學資本金融研究院副院長武長海指出，供銷社是計劃經濟的產物，作為國有機構保留至今，惟事隔多年，「雖然從名稱上還是供銷社，但已經完全不是過去的概念了」。

武長海指，現時的供銷社是「公司制」，沒有以往那麼強的行政屬性，「將現在的供銷社和計劃經濟聯繫起來是一種誤解。現在更多是類似日本的農業協會，相當於村民的自助組織，為農民科學種植提供產銷服務等」。