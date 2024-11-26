內地保險公司推「996奮鬥險」　加班猝死最高賠60萬網民熱議

內地職場超時加班現象普遍存在，「早上9點上班、晚上9點下班、每週工作6天」的所謂「996」工作制亦備受批評。近日，有內地網友發現，竟然有保險公司推出「996奮鬥無憂險」產品，稱最高賠償達60萬人民幣。

據報導，同款保險產品的宣傳海報在2019年出現過。據「中國平安」客服人員回應稱，該保險可能是第三方與該公司聯合推出的產品，目前「中國平安」的官方網站並無售賣此產品。

據內地媒體《瀟湘晨報》25日報導，網傳影片顯示，大陸「中國平安」保險公司推出一款名為「996奮鬥無憂險」的保險產品，稱其為「熬夜險、奮鬥無憂意外險」，每年繳費為18元人民幣起，賠償方面為「最高60萬元，猝死/意外/救護車」。

網傳大陸「中國平安」保險公司推出一款名為「996奮鬥無憂險」的保險產品。（圖／翻攝自微博）

「996」工作制嚴重違反法律規定

據悉，類似「996奮鬥無憂險」的產品在內地多個平台存在，例如一款「護身福，定期壽險」保險產品的宣傳介紹中，有「996上班族必備保障」的標語，稱有「猝死關懷保險金」，若65歲前猝死，可獲得相關賠償。

報導指出，中國人社部、最高法已明確「996」工作制嚴重違反法律關於延長工作時間上限的規定，相關公司規章制度應認定為無效。

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