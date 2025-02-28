內地偽娘網紅遭綁架撕票　妹：閉上眼就想起哥哥遇害

擁有百萬粉絲的內地偽娘網紅羅大美，2023年遭人劫財殺害，案件28日將開庭，她的妹妹泣訴，疑犯把哥哥的錢幾乎盜光，她曾與兩名疑犯見面，內心「只有憤怒」，這段時間她長期失眠，「閉上眼就想起哥哥遇害」。

《新京報》27日報道，羅大美的妹妹在案件開庭前一天，她表示，哥哥被綁架後，3名疑犯幾乎把他10幾張銀行卡中的錢全部轉光。她透露，在一次法院開庭前的會議，他們曾與其中兩名疑犯見面，她看到兩人「很憤怒」，期間完全沒有交流。羅大美妹妹說，28日開庭，她希望三名疑犯「得到應有的懲罰」。