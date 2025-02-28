內地偽娘網紅遭綁架撕票　妹：閉上眼就想起哥哥遇害

擁有百萬粉絲的內地偽娘網紅羅大美，2023年遭人劫財殺害，案件28日將開庭，她的妹妹泣訴，疑犯把哥哥的錢幾乎盜光，她曾與兩名疑犯見面，內心「只有憤怒」，這段時間她長期失眠，「閉上眼就想起哥哥遇害」。
《新京報》27日報道，羅大美的妹妹在案件開庭前一天，她表示，哥哥被綁架後，3名疑犯幾乎把他10幾張銀行卡中的錢全部轉光。她透露，在一次法院開庭前的會議，他們曾與其中兩名疑犯見面，她看到兩人「很憤怒」，期間完全沒有交流。羅大美妹妹說，28日開庭，她希望三名疑犯「得到應有的懲罰」。
被迫轉帳200餘萬元
她坦言，這幾年來，最難受是「晚上睡覺的時候」，幾乎每晚都想起哥哥遇害的場面：「長期失眠而且很嚴重，每天晚上就會去想這些事情。」羅大美的媽媽則哽咽地說，兒子知道人氣來自粉絲支持，因此常捐款回饋社會，豈料竟遭遇橫禍，讓她非常悲慟。
以反串表演出名的羅大美本名尚戰峰，河南省南陽市人，他於2019年首度在網上發表影片，立即一炮而紅，坐擁約一百多萬粉絲。2023年7月他被友人約到一處出租房，之後遭暴力逼迫轉帳200餘萬元人民幣（約213萬港元），再被殺害，屍體被藏於一處紅薯窖中，事發多年，案件28日將開庭審理。
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