內地元旦180萬人次出入境增逾1成 多地口岸與景點喜迎外國遊客

為應對節日假期出入境人流，按照國家移民管理局統一部署，全國邊檢機關提前預測並公布各口岸出入境人流高峰時段，提示並引導出入境旅客安排行程於非繁忙時段出行；密切與口岸聯檢單位和地方相關部門協同聯動，協商推動部分重點口岸延長通關時間，做好高峰期人流疏導及交通配套綜合保障，以便利旅客通關，確保通關安全且順暢。

內地入境遊暢旺

另外，央視網報道，內地入境遊熾熱，元旦假期，多地口岸與景區迎來今年首批外國遊客。其中，山東煙台口岸迎來今年首批免簽入境南韓旅客。逾300名韓籍旅客乘坐新香雪蘭輪抵達煙台，預計停留3天，在煙台、威海兩地遊覽。山東出入境邊防檢查總站負責人孫飛翔稱：「我們啟用了外國人入境卡電子填報自助列印終端，設置生物資訊前置採集設備，優化資訊採集和查驗流程，進一步提升通關效率。」

景區標牌設中英文注解

一個由26人組成的泰國旅行團，出遊首站是江南水鄉烏鎮，成為當地今年首個外國團。為方便外國遊客，景區每個標牌都設置中英文注解，除了安排專職英語導遊，還推出泰語和日語等專職服務導遊。