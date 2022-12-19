內地全力復常 公路客運有人感染不停運

內地推出「新十條」，防疫措施鬆綁，呼籲在非高風險地區要全面復工、復產、復課，交通運輸部已發出通知，下令全面恢復公路客運，即使有乘客或工作人員染疫，也不得封控交通站點或大規模核酸檢測。國家傳染病醫學中心、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏更認為，「我們即將走出這次疫情已成定局，這個趨勢不會再逆轉。」

張文宏指出，人類接種疫苗壓制病毒演變，難以衍生比Omicron傳播更快的變種病毒。他又指，就算未有更多針對Omicron的疫苗，現有疫苗仍可對Omicron形成一定免疫屏障，「最終使得我們能夠贏得這一場戰役。」他強調，接種疫苗可保護80歲以上、慢性腎病等長期病患者，並料要準備面對2至4個月的感染高峰，感染數字才會回落。

交通運輸部則向全國發出《關於加快推進道路客運復工復產保障人民群眾平安健康順暢舒心出行有關事項的通知》，落實「二十條」和「新十條」，堅決落實不得限制非高風險區人員流動，不得停工、停產、停業，全面恢復道路客運，不再查驗核酸陰性證明、健康碼、不再「落地檢」；有員工或旅客染疫也不臨時封控或大規模檢測。