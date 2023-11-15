內地公安懸賞通緝緬北詐騙「4頭目」　最高獎勵50萬元人民幣

內地公安機關12日公布4名緬北電信詐騙集團頭目的照片，鼓勵民眾積極舉報、提供有效線索。只要是配合公安抓人有功，就有機會獲得10萬元至50萬元人民幣懸賞金。據內地公安部網站發布的通告，經浙江省溫州市公安機關偵查發現，明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍為緬北果敢自治區電信網路詐騙犯罪集團重要頭目，以明學昌為首的犯罪集團長期組織開設詐騙窩點，公開武裝護詐，實施針對內地公民的電詐犯罪活動，詐騙金額龐大。

公安機關懸賞10萬至50萬元人民幣

通告稱，在公安機關嚴打高壓態勢下，4人仍不收斂、不收手，繼續組織實施違法犯罪活動，同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重暴力犯罪，情節極其惡劣，後果極其嚴重。通告指，現已查明4人犯罪事實清楚、證據確鑿，浙江省溫州市公安局決定對其進行公開懸賞通緝。公安機關敦促4名犯罪嫌疑人認清形勢，懸崖勒馬，主動投案自首。同時，希望社會各界和廣大民眾積極舉報，協助抓捕犯罪嫌疑人。通告稱，對提供有效線索和協助抓捕的有功人員，公安機關將給予10萬至50萬元人民幣獎勵。而包庇在逃人員的，將依法追究法律責任。對打擊報復舉報人的，將依法嚴懲。根據懸賞通告內文，該犯罪集團首領明學昌，今年69歲，為緬甸撣邦議會前議員，果敢自治區領導委員會前委員。今年42歲的明國平，則是緬甸撣邦果敢自治區石園子鄉民兵中隊中隊長。