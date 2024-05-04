內地公布《國安執行法》入境後公安有權檢查手機電腦 7.1起實施

國家安全部指出，公布兩個部門規章，是國家安全機關落實黨中央全面依法治國戰略部署的有力舉措，是貫徹習近平法治思想和總體國家安全觀的生動實踐，是規範國家安全機關執法司法活動的重要依據，對依法打擊危害國家安全違法犯罪活動、保障個人和組織合法權益、提升國家安全工作法治化水平，具有重要意義。

另外，《國家安全機關行政執法程序規定》共7章140條，包括總則、防範指導、調查取證、征用補償、行政處罰、期間與送達、附則。《國家安全機關辦理刑事案件程序規定》共11章360條，包括總則，管轄，回避，律師參與刑事訴訟，證據，強制措施，立案、撤案，偵查，執行刑罰，特別程序，附則。

負責人：確保每一起案件都經得起法律

國家安全部有關負責人指，下一步各級國家安全機關，將認真貫徹落實2個部門規章，始終堅持嚴格規範公正文明執法，自覺主動接受社會監督，確保每一起案件都經得起法律、人民和歷史的檢驗。