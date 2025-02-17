內地六旬老婦坐飛機突昏迷離世　家屬質疑求看CCTV　川航：航班上沒有監控

內地一名61歲女性13日乘坐飛機時意外猝逝，令原本接機的女兒震驚不已，質疑航空公司「沒有監控」，已報警並在網路上徵集目擊者。 對此，航空公司回應稱已盡到法律上的關照和服務。
死者曾嘔吐 空乘人員3次詢問都沒有發現異樣
據內地媒體《封面新聞》報道，死者的女兒王小姐（化名）15日透過社群媒體發布影片稱，其母親13日乘坐四川航空3U6979航班從四川省達州金埡飛往福建省泉州途中突發意外離世，本來迎接母親的她只等到一具冰冷的屍體。
據王小姐稱，航空公司表示死者在上飛機前曾去衛生間嘔吐過一次，飛行過程中空乘人員有3次詢問其身體情況，都沒有發現異樣，第4次詢問時發現其昏迷，那時候距離降落還有約半小時。
王小姐表示，母親停止心跳後被送往醫院搶救了1小時左右，最後醫院說是猝死。她表示母親今年61歲，有高血壓史但近兩年沒有重大疾病，平時還愛跳廣場舞，事發前還發過廣場舞影片。
據報導，死者意外離世後，航空公司曾和王小姐聯繫商量過幾次，並表示他們的處理方式和流程都是合理規範的。王小姐希望查看事發時監控，但航空公司表示「國內航班上沒有監控」。
四川航空：已盡到法律上的關照和服務
據悉，死者遺體目前停放在殯儀館中，殯儀館工作人員稱遺體是從福建省晉江市的醫院送來的，死亡原因是猝死。
據內地媒體《極目新聞》報道，該航空公司稱已盡到法律上的關照和服務，13日3U6979達州至泉州航班上，乘務人員在飛機下降進行安全檢查階段，發現坐在40C座位的乘客（女性，61歲）無應答。乘務組廣播尋找醫生，但客艙乘客中沒有醫護人員，同步依程序為旅客吸氧並實施心肺復甦術。飛機於11分鐘後落地泉州晉江機場，地面急救人員上機接替乘務組進行急救處置。15分鐘後，急救人員用擔架將該乘客抬下飛機。公司委託地面人員陪同送醫救治，協同家屬及公安部門配合做後續事宜。
據報道，目前死者家屬已報案並在網路上徵集目擊者，至今無果。
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