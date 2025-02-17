內地六旬老婦坐飛機突昏迷離世　家屬質疑求看CCTV　川航：航班上沒有監控

內地一名61歲女性13日乘坐飛機時意外猝逝，令原本接機的女兒震驚不已，質疑航空公司「沒有監控」，已報警並在網路上徵集目擊者。 對此，航空公司回應稱已盡到法律上的關照和服務。

死者曾嘔吐 空乘人員3次詢問都沒有發現異樣

據內地媒體《封面新聞》報道，死者的女兒王小姐（化名）15日透過社群媒體發布影片稱，其母親13日乘坐四川航空3U6979航班從四川省達州金埡飛往福建省泉州途中突發意外離世，本來迎接母親的她只等到一具冰冷的屍體。

據王小姐稱，航空公司表示死者在上飛機前曾去衛生間嘔吐過一次，飛行過程中空乘人員有3次詢問其身體情況，都沒有發現異樣，第4次詢問時發現其昏迷，那時候距離降落還有約半小時。

王小姐表示，母親停止心跳後被送往醫院搶救了1小時左右，最後醫院說是猝死。她表示母親今年61歲，有高血壓史但近兩年沒有重大疾病，平時還愛跳廣場舞，事發前還發過廣場舞影片。

據報導，死者意外離世後，航空公司曾和王小姐聯繫商量過幾次，並表示他們的處理方式和流程都是合理規範的。王小姐希望查看事發時監控，但航空公司表示「國內航班上沒有監控」。