內地出生人數跌 兩年逾兩萬間幼稚園關閉

內地生育率下滑衝擊教育行業，其中幼稚園數量在過去兩年內減少2.04萬間，去年關停的多達1.48萬間。隨着過去幾年的出生率進一步下滑，預料幼稚園招生將繼續面臨困難。

內媒《第一財經》引述教育部數據指，2022年內地共有幼稚園28.92萬間，比上一年減少5,610間，下降1.90%，為2008年來首次負增長，至於2023年再減至27.44萬間。

生育率下滑導致能夠上幼稚園的孩子數量驟減，從歷年出生人口變化看，全面二孩政策實施後，2016年和2017年的出生人數都超過1,700萬人，尤其是2016年達到1,883萬人。但進入到2018年，二孩效應減弱，當年出生人口為1,523萬人，2019年為1,465萬人，2020年為1,200萬人，至2023年更跌至僅902萬人。