內地劇組醫院拍戲 竟要求ICU外家屬「哭小聲點」惹網民嬲爆

內地河南一家醫院，傳出有劇組在現場拍戲期間，要求在旁邊ICU病房前哭泣的家屬「哭小聲一點」，不要影響拍攝。消息一出引發眾怒，要求劇組和醫院道歉。 據《讀特新聞》報道，網友余先生近期在網路上發布影片，指日前他的母親因為腦出血被送往加護病房搶救，正當家人守護ICU病房外，焦急難過的放聲哭泣時，一旁卻來了劇組人員要求他們「哭小點聲」。

「醫院負責人」恐嚇影響拍擇或起訴 余男稱，當時一家名為河南青木影視傳媒公司的劇組，正在附近拍攝短片，大量燈和攝影器材佔據了醫院通道的一半空間，而旁邊就是ICU病房。令人不解的是，工作人員竟叫他們哭小聲一點，他氣得當場回說「我們哭都不讓哭？我影響到了你們嗎？」。 消息一出，網友氣憤留言，稱「到底是誰影響了誰？拍劇應該搭攝影棚，不該到醫院影響患者」、「人命關天的地方拿來拍戲？」、「一條人命，竟比不過演戲的？」、「家人危急不讓人哭，太過分了」 一名自稱是「醫院負責人」找到余先生一家，告訴他們，因為影響到拍攝，劇組可能要起訴醫院。余先生事後了解，這所謂的「醫院負責人」，也是劇組工作人員。