內地劇《向風而行》「九段線」片段惹爭議　越南政府下令停播

毛寧：陸方在南海問題上的立場非常明確

《環球網》報道，越南文化部電影局宣稱，即使FPT已模糊處理九段線地圖畫面，但這部電視劇若干情節和橋段是錯誤的，為必須下架的「不恰當內容」。該部門要求Netflix與FPT Telecom在24小時內刪除該劇，目前該劇在越南已停播。報道稱，《向風而行》共有9集出現「九段線」，包括第18、19、21、24、25、26、27、30、38集等。該劇不僅在越南串流平台上線，也被電視台買下播映權。

對此，《環球網》在報導中引述內地外交部發言人毛寧7月4日的回應，毛寧表示「陸方在南海問題上的立場是非常明確的，也是一貫的，我們認為有關國家不應當將南海問題同正常的人文交流掛鉤」。內地以九段線對南海提出了「歷史性權利」的主張，但2016年由菲律賓提起的《南海仲裁案》經海牙常設仲裁法院裁定，內地對南海九段線的主張沒有法律基礎，且違反了《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）的規範，在國際法之下不具效力。