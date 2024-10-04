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2024-10-04 17:45:37

內地十一連假人潮逼爆黃山　再現旅客集體瞓廁所

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內地十一連假人潮逼爆黃山　再現旅客集體瞓廁所

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內地「十一」連假旅遊火爆，安徽黃山景區客流量持續走高。近日，有內地網友在社交平台發文抱怨當地一床難求，連廁所和餐廳都擠滿了過夜的遊客，引發網上熱議。

景區餐廳也人滿為患

據《上游新聞》3日報道，多位網友發文稱，正逢「十一」連假，黃山風景區人滿為患，由於很多酒店無房可訂，且室外風大很冷，不少遊客選擇在廁所、餐廳等地擠着休息。

網傳影片顯示，黃山山頂廁所內擠滿遊客，有人坐在地上滑手機，還有人戴着帽子就地打盹。此外，還有網友發文稱黃山景區的餐廳也人滿為患，幾乎無法下腳。據悉，有內地網友在社交平台「小紅書」上分享黃山窮遊「過夜攻略」，稱可以在景區的豪華廁所過夜，但當地廁所「有可能不開」。

去年五一亦有同類情況

據悉，內地「十一」連假期間黃山吸引了大量遊客，僅10月2日一天，景區就接待遊客近3.4萬人。此前，2023年「五一」連假期間也曾出現過類似「遊客擠滿廁所過夜」的情況。

對於此次再度出現一床難求的情況，黃山風景區工作人員3日回應稱，景區不建議遊客在廁所過夜，最好先預訂好房間再出行。不過如果出現這種情況，出於人性化考慮，景區方面也會提供基本的服務。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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登革熱｜症狀、傳播途徑、避免蚊子叮咬、預防方法。（衞生署衞生防護中心FB）

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