內地十一連假人潮逼爆黃山　再現旅客集體瞓廁所

內地「十一」連假旅遊火爆，安徽黃山景區客流量持續走高。近日，有內地網友在社交平台發文抱怨當地一床難求，連廁所和餐廳都擠滿了過夜的遊客，引發網上熱議。

景區餐廳也人滿為患

據《上游新聞》3日報道，多位網友發文稱，正逢「十一」連假，黃山風景區人滿為患，由於很多酒店無房可訂，且室外風大很冷，不少遊客選擇在廁所、餐廳等地擠着休息。

網傳影片顯示，黃山山頂廁所內擠滿遊客，有人坐在地上滑手機，還有人戴着帽子就地打盹。此外，還有網友發文稱黃山景區的餐廳也人滿為患，幾乎無法下腳。據悉，有內地網友在社交平台「小紅書」上分享黃山窮遊「過夜攻略」，稱可以在景區的豪華廁所過夜，但當地廁所「有可能不開」。