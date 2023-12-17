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2023-12-17 18:45:39

內地博主逼住院「奶奶」日日啃即食麵　犯眾怒後急澄清：找自己媽媽做戲而已

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內地博主逼住院「奶奶」日日啃即食麵　犯眾怒後急澄清：找自己媽媽做戲而已

內地一名林姓女博主在網上上傳了讓自己奶奶天天吃即食麵的影片，結果引發廣大網友批評，事後她出面致歉，並承認所謂的「奶奶」其實是自己的母親，拍攝影片只是為了「漲粉」而已。

自稱以其人之道還治其人之身

影片拍下，一名老人正坐在醫院病床邊，手捧碗裝即食麵，女子詢問她「好吃嗎」，老人則回答好吃，於是女子便告訴老人「好吃你就天天吃」。

在影片中，林女提到老人是她的奶奶，自己當初坐月子時，婆婆曾讓她吃了三箱泡麵，還說即食麵有營養，現在自己只是以其人之道，還治其人之身 。

自稱真實還原自己當年經歷

影片曝光後，雖然吸引不少關注，但也引發批評，許多人指責她跟老人家計較，是小孩子氣的行為，由於爭議不斷延燒，林女又再拍了一部影片回應，她解釋片中的奶奶其實是自己的媽媽，擺拍影片是為了增加粉絲，但內容情節，是真實還原自己當年經歷，自己確實在坐月子時，吃了整整一個月即食麵，還因為多吃了一塊雞蛋糕，被家人圍攻指責。

不過大批網友，對於這樣的解釋並不領情，紛紛表示「為了紅捏造事實，必須嚴懲！」「太可怕了，沒有底線嗎？」「用親媽擺拍說是奶奶，感覺就是為了自己獲取流量，真的沒事幹了吧？」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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