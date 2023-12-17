內地博主逼住院「奶奶」日日啃即食麵　犯眾怒後急澄清：找自己媽媽做戲而已

內地一名林姓女博主在網上上傳了讓自己奶奶天天吃即食麵的影片，結果引發廣大網友批評，事後她出面致歉，並承認所謂的「奶奶」其實是自己的母親，拍攝影片只是為了「漲粉」而已。

自稱以其人之道還治其人之身

影片拍下，一名老人正坐在醫院病床邊，手捧碗裝即食麵，女子詢問她「好吃嗎」，老人則回答好吃，於是女子便告訴老人「好吃你就天天吃」。

在影片中，林女提到老人是她的奶奶，自己當初坐月子時，婆婆曾讓她吃了三箱泡麵，還說即食麵有營養，現在自己只是以其人之道，還治其人之身 。