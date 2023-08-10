內地即日起恢復赴日韓歐美等地旅行團

中國文化和旅遊部今日（10日）正式公布第三批恢復團體旅遊的國家名單，當中包括日本、南韓，以及多個歐美國家，意味中國遊客將幾乎可以重回全世界。

日本媒體在周三（9日）率先爆出有關消息，稱中國會在本周恢復前往日本的團體旅遊，並準備好在周五（11日）接受報名。而今日文旅部就公布，第三批恢復團體出境旅遊的國家名單。內地的旅行社即日起可以承接有關的團體旅遊以及機票連酒店的業務。

在第三批的國家名單中，包括日本、南韓及印度的亞洲國家，而歐洲就包括大多數的國家，包括英國及德國，而美國亦在今次的名單之內。文旅部指，這是因為自試點恢復旅行社經營中國公民赴相關國家的團體旅遊以來，出境旅遊市場整體平穩有序，對促進旅遊交流合作發揮積極作用。因此為貫徹落實黨中央及國務院的決策部署，進一步服務社會經濟發展，故再大幅放寬外遊。