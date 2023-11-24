內地去年初婚人數首度少於1100萬人　與9年前相比暴跌55.9%

越來越多年輕人晚婚、甚至不婚，據內地《第一財經》報道，2022年內地初婚人數為1051.76萬人，首次低於1100萬人，9年來更暴跌55.9%。
2013年是初婚人數最高峰
報道稱近年來內地結婚人數持續減少，初婚年齡在推遲，根據國家統計局編著出版的《中國統計年鑒2023》，數據顯示去年內地初婚人數為1051.76萬人，比2021年減少106.04萬人，比上年下降9.16%，這也是1985年以來初婚人數首次低於1100萬人。
從歷年資料看，2013年是內地初婚人數最高峰，達到2385.96萬人，換言之，9年來初婚人數下降幅度達55.9%。分省份來看，廣東初婚人數達96.88萬人，位居第一；河南以76.49萬人位居第二；江蘇、四川、山東分列三到五位。
部分人因疫情推遲到今年結婚
人口專家、廣東省政府參事室特約研究員董玉整對《第一財經》分析，從客觀上來看，處於適婚年齡的年輕人在減少。從主觀上來看，結婚年齡推遲，部分人群的結婚意願也在減弱，不婚的人逐漸增多。
董玉整分析，如今不少年輕人不太想結婚，有多個因素，包括：現實生活中婚姻的穩定性存疑，影響了年輕人對婚姻的嚮往；年輕人的婚姻觀發生了變化，很多人不再把結婚生育當成人生的必修課；還有現實生活中結婚成本的上升等。
此外，2022年四季度受疫情等因素，一部分人推遲到今年結婚，這也對去年初婚人數產生了影響。
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