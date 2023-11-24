內地去年初婚人數首度少於1100萬人　與9年前相比暴跌55.9%

越來越多年輕人晚婚、甚至不婚，據內地《第一財經》報道，2022年內地初婚人數為1051.76萬人，首次低於1100萬人，9年來更暴跌55.9%。

2013年是初婚人數最高峰

報道稱近年來內地結婚人數持續減少，初婚年齡在推遲，根據國家統計局編著出版的《中國統計年鑒2023》，數據顯示去年內地初婚人數為1051.76萬人，比2021年減少106.04萬人，比上年下降9.16%，這也是1985年以來初婚人數首次低於1100萬人。

從歷年資料看，2013年是內地初婚人數最高峰，達到2385.96萬人，換言之，9年來初婚人數下降幅度達55.9%。分省份來看，廣東初婚人數達96.88萬人，位居第一；河南以76.49萬人位居第二；江蘇、四川、山東分列三到五位。