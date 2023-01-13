內地去年通脹2% 國家發改委：明顯低於歐美

內地去年12月通脹1.8%，符合市場預期；去年全年通脹2%，低於「3%左右」的預期目標。國家發改委發言人孟瑋表示，中國順利實現年度調控目標，價格司司長萬勁松更稱，中國全年通脹率大幅低於美國、歐元區和英國等發達經濟體的8%至9%，也明顯低於印度、巴西、南非等新興經濟體的7%至10%(1至11月份)，「國際脹、國內穩，對比十分鮮明」。

國家統計局昨公布，去年12月居民消費價格指數(CPI)按年升1.8%，升幅較前月擴大0.2個百分點，其中食品價格上漲4.8%，漲幅較前月擴大1.1個百分點；食品當中豬肉價漲幅回落12.2個百分點，漲22.2%。

按月計，去年12月CP1由前月下降0.2%轉為持平，其中食品價格由下降0.8%轉為上漲0.5%，食品當中鮮菜和鮮果價格受季節性因素影響，分別上漲7.0%和4.7%，豬肉價格因生豬供給持續增加而下降8.7%，降幅擴大8個百分點。

