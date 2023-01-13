內地去年通脹2% 國家發改委：明顯低於歐美

內地去年12月通脹1.8%，符合市場預期；去年全年通脹2%，低於「3%左右」的預期目標。國家發改委發言人孟瑋表示，中國順利實現年度調控目標，價格司司長萬勁松更稱，中國全年通脹率大幅低於美國、歐元區和英國等發達經濟體的8%至9%，也明顯低於印度、巴西、南非等新興經濟體的7%至10%(1至11月份)，「國際脹、國內穩，對比十分鮮明」。
國家統計局昨公布，去年12月居民消費價格指數(CPI)按年升1.8%，升幅較前月擴大0.2個百分點，其中食品價格上漲4.8%，漲幅較前月擴大1.1個百分點；食品當中豬肉價漲幅回落12.2個百分點，漲22.2%。
按月計，去年12月CP1由前月下降0.2%轉為持平，其中食品價格由下降0.8%轉為上漲0.5%，食品當中鮮菜和鮮果價格受季節性因素影響，分別上漲7.0%和4.7%，豬肉價格因生豬供給持續增加而下降8.7%，降幅擴大8個百分點。
萬勁松表示，國家去年致力從「穩民生商品、穩大宗商品、穩市場預期」三方面穩定物價，中國物價總水平持續平穩運行；展望今年，估計國際大宗商品價格高位波動，輸入性通脹壓力仍然存在，但中國物價保持平穩運行具堅實基礎，包括糧食生產連續豐收，生豬產能合理充裕，重要民生商品供應充足，基礎能源保障有力，保供穩價體系進一步健全，「完全有信心、有能力繼續保持物價總體穩定」。
民生銀行首席經濟學家溫彬則分析，隨著疫情防控措施變化，內需開啟復甦進程，今年CPI將繼續保持溫和水平。仲量聯行大中華區首席經濟學家及研究部總監龐溟亦認為，今年全年通脹形勢依然溫和、可控，出現持續、快速的通脹升溫機率不高。
PPI去年12月按年跌0.7% 全年漲4.1%
工業生產者出廠價格(PPI)方面，去年12月，按年下降0.7%，降幅收窄0.6個百分點；按月由漲0.1%轉為降0.5%。去年全年，PPI按年上漲4.1%。國家統計局指，PPI按月由升轉跌，是受到石油及相關行業價格下行影響，而按年跌幅收窄是因為前年同期對比基數低。