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中國
2025-05-23 13:45:54

內地名主持患胃癌感後悔　歎掌聲再多都比不上孩子擁抱

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曹穎在節目中自曝罹癌。（圖/翻攝新浪微博）

內地知名女主持人曹穎驚傳罹患胃癌，她近日在一個節目中，自曝罹患胃癌，她坦言，最讓她牽掛的不是事業，而是年幼的兒子：「我是真的後悔，兒子還小，你給事業做得再好，也不如多陪他長大。」消息曝光網友唏噓不已。

完成手術僅8天就重返崗位

《極目新聞》報道，節目中曹穎還透露，她除罹患胃癌，還曾罹患焦慮症和輕度抑鬱症，聲帶也接受過小手術，她坦言：「其實我不是超人，只是被迫變得堅強。每個晚上，我都要說服自己撐下去。」她並感慨表示：「我真的明白了，再多的掌聲，都比不上孩子的一個擁抱。」

報道指出，曹穎完成胃癌手術僅8天，就重返工作崗位，投入直播帶貨，當時醫生建議她術後靜養至少3個月，但她仍選擇復出工作。

「健康才是最大的財富」

曹穎罹癌消息曝光後，立即登上微博熱搜，不少網友感嘆：「千萬不要太累了，保重好自己身體！」、「曹穎的經歷提醒我們，健康才是最大的財富！」、「體檢真的很有必要！」

現年51歲的曹穎出生於北京，以主持風格親和自然、演技實力派著稱，曾獲得2001年「金鷹獎觀眾最喜愛女演員獎」及2009年「華語主持群星會最具魅力主持獎」，代表作包括電視劇《莞香》、《天仙配後傳》、《家大業大》等，與演員王斑育有一子王梓涵。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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癌症｜胃癌症狀（am730製圖）

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