內地咖啡店以「人民」做招牌　官媒批：不容褻瀆和濫用

內地多地出現以「人民咖啡館」為店名且裝修高度相似的門店，成為打卡新地標。然而，這些咖啡館因使用「人民」二字引發爭議。據悉，「人民咖啡館」母公司為要潮（上海）文化傳播有限公司，以「人民」名義銷售商品，被官媒怒轟是在蹭政府流量。

《人民網》7日發表「人民熱評：『人民咖啡館』，不妥！」的評論文章，指出「人民」一詞具有鮮明的公共屬性和深厚的政治內涵，承載着特定的社會情感與公共利益，不容褻瀆，更不能被濫用。

不符合商標使用要求

文章表示，「要潮文化」多次申請「人民咖啡館」商標被駁回，相關部門已經就此亮明態度。該企業拿着「潮人民咖啡館」、「要潮人民咖啡館」的註冊商標，混淆視聽地經營「人民咖啡館」，被批評為對法律法規和公眾情感的不尊重。