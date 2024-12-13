內地品牌賣山寨版CASIO手錶　日廠商勝訴獲賠300萬

內地本土品牌一款手錶，遭日本知名鐘錶公司CASIO指控，仿冒旗下G- Shock系列手錶，相似程度幾乎百分百，一狀告上法院，廣東省法院近日二審維持原判，認定內地品牌涉及侵權，須賠償CASIO約320萬港元。
涉GA-110型號手錶
日媒《時事通信社》報道，CASIO公司12日證實這項消息，報導指出，內地品牌「TASGO」一款手錶，與CASIO旗下G-SHOCK系列GA-110型號手錶，高度雷同，於是狀告法院。
廣東省法院認定「TASGO」涉及侵權，判決製造商須向CASIO賠償300萬元人民幣（約320萬港元）。而「TASGO」這款手錶原在線上購物亞馬遜（Amazon）等販售，但如今都已下架。
2021年發現冒牌貨
內媒報道，2021年8月CASIO公司發現一家名為「廣州市特遠錶業有限公司」的網店，販售型號為T100的「特斯高TASGO電子錶」，與CASIO旗下GA-110型號手錶高度雷同，於是狀告廣東省深圳市中級法院，法院一審認定CASIO的設計具有一定顯著性，且「已形成一定的市場知名度」，判決「TASGO」敗訴並賠償300萬人民幣，「TASGO」不服提出上訴，二審維持原判。
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