內地品牌賣山寨版CASIO手錶　日廠商勝訴獲賠300萬

廣東省法院認定「TASGO」涉及侵權，判決製造商須向CASIO賠償300萬元人民幣（約320萬港元）。而「TASGO」這款手錶原在線上購物亞馬遜（Amazon）等販售，但如今都已下架。

2021年發現冒牌貨

內媒報道，2021年8月CASIO公司發現一家名為「廣州市特遠錶業有限公司」的網店，販售型號為T100的「特斯高TASGO電子錶」，與CASIO旗下GA-110型號手錶高度雷同，於是狀告廣東省深圳市中級法院，法院一審認定CASIO的設計具有一定顯著性，且「已形成一定的市場知名度」，判決「TASGO」敗訴並賠償300萬人民幣，「TASGO」不服提出上訴，二審維持原判。

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