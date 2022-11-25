內地單日感染破3萬宗 專家：未來半月疫情高位平台期

在北京，進入景點等公共場所都要出示48小時核酸陰性證明。(中新社)

內地新冠肺炎疫情進一步擴大，前日新增本土感染突破3萬宗，達31,444宗，其中廣東和重慶分別佔9,296及7,846宗，再多1名患者死亡。官媒《中國新聞周刊》引述內地公共衛生專家推斷，未來半個月是疫情高位平台期，又對於北京有地區開始展開「核酸自採」，認為是一種新嘗試，可減少聚集，降低民眾交叉感染風險。

本月以來，內地累計錄得31.3萬宗本土感染。首都北京疫情日趨嚴峻，前日新增1,648宗，連續第3日錄得過千宗，且再增1宗死亡個案，為今波疫情第4宗。

北京市疾控中心昨再要求民眾非必要不離開本區，並減少外出、不聚集等；疫情高風險地區更要進一步降低社會活動度，實行彈性上班、網上教學等。此外，全市昨起進入黨政機關、公營事業單位及其他社會單位、商務樓宇、商場超市、賓館酒店、餐飲飯店、景區景點等公共場所及乘搭公共交通工具，必須出示48小時核酸陰性證明。