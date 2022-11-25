內地單日感染破3萬宗 專家：未來半月疫情高位平台期

內地新冠肺炎疫情進一步擴大，前日新增本土感染突破3萬宗，達31,444宗，其中廣東和重慶分別佔9,296及7,846宗，再多1名患者死亡。官媒《中國新聞周刊》引述內地公共衛生專家推斷，未來半個月是疫情高位平台期，又對於北京有地區開始展開「核酸自採」，認為是一種新嘗試，可減少聚集，降低民眾交叉感染風險。
本月以來，內地累計錄得31.3萬宗本土感染。首都北京疫情日趨嚴峻，前日新增1,648宗，連續第3日錄得過千宗，且再增1宗死亡個案，為今波疫情第4宗。
北京市疾控中心昨再要求民眾非必要不離開本區，並減少外出、不聚集等；疫情高風險地區更要進一步降低社會活動度，實行彈性上班、網上教學等。此外，全市昨起進入黨政機關、公營事業單位及其他社會單位、商務樓宇、商場超市、賓館酒店、餐飲飯店、景區景點等公共場所及乘搭公共交通工具，必須出示48小時核酸陰性證明。
北京等地展開「核酸自採」
北京豐台區部分社區、村更自周三起啟動「核酸自採」試點工作，暫時主要服務網課學生家庭、大病或重疾老人家庭。居民只需在指定時間到社區衛生站領取核酸檢測包，採樣後密封交回即可，且社區會教導居民正確採樣手法。有居民讚新措施安全、方便，「省得排大隊傳染……咱們做這麼長時間了，自個兒也有體會怎麼弄了」。
不止北京，內蒙古鄂爾多斯康巴什區月中亦對居家隔離人員展開核酸自採，由防疫人員上門派核酸檢測包及收回採樣試管，及後再對全區居民展開自採核酸培訓。湖北宜昌也有同樣培訓，但以小區為單位，實現「自己的小區自己採」。
《中國新聞周刊》引述一位未具名的公共衛生專家表示，核酸自採有如「翻版」抗原檢測，算是一種新嘗試，具體效率有待觀望。該專家透露，曾有核酸採樣點的醫護人員向他表示，有時每日為五、六百人採樣，採樣變成機械性動作，難免會「檢測不到位」，另有許多基層城市核酸檢測能力不足，核酸自採相信可緩解上述問題。流行病學專家、復旦大學公共衛生學院教授姜慶五則強調，在簡化防疫措施和紓解醫療資源壓力的前提下，保證檢測結果準確是基本要求。一位病毒學家就認為，逐步採納核酸自採和抗原檢測，是防疫走向科學精準及可持續化的有益嘗試，惟相對而言，抗原檢測的優勢更明顯。