內地噸級無人駕駛eVTOL創先河　9分鐘飛越海南瓊州海峽

凱瑞鷗eVTOL無人機。（圖／翻攝《上觀新聞》）

全球首架取得完整適航認證的噸級電動垂直起降飛行器，12月31日成功完成跨海峽飛行驗證。

標誌性低空產業活動

內地峰飛航空自主研發的凱瑞鷗eVTOL從海南省海口明珠島起飛，僅耗時9分鐘橫跨23公里瓊州海峽，順利降落廣東湛江徐聞港，實現內地首例噸級無人駕駛eVTOL跨瓊州海峽運輸場景驗證。此次飛行由海南控股、海南機場集團、海南翼航通航、鵬城低空聯合峰飛航空等企業共同發起，是海南自貿港封關後首場標誌性低空產業活動。

內地《證券時報》報道，凱瑞鷗eVTOL最大起飛重量達2噸，最大商載400公斤，適用航程200公里。該機型已獲民航局頒發型號合格證、生產許可證與單機適航證，成為全球首個「三證齊全」的噸級以上eVTOL機型。