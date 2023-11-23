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中國
2023-11-23 12:51:29

內地嚴打微短劇 爆紅宮鬥戲《黑蓮花上位手冊》上線2天遭下架

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爆紅宮鬥戲《黑蓮花上位手冊》上線2天遭下架

爆紅宮鬥戲《黑蓮花上位手冊》上線2天遭下架

內地近期爆發增長的網絡微短劇遭遇煞車。官方近日整治下，古裝宮鬥戲《黑蓮花上位手冊》上線爆紅才兩天，本月18日就遭下架，理由是「渲染極端復仇」，引發微短劇業界恐慌將陸續被封殺。

被指渲染極端復仇、以暴製暴

1116日，一部主打庶女復仇的120集古裝宮鬥短劇《黑蓮花上位手冊》上線，很快憑藉精良製作劇情爆紅，引發熱烈關注與討論。

《甄嬛傳》《延禧攻略》合體  節奏快吸引「速食世代」

有人將這部劇形容為短劇版的《甄嬛傳》和《延禧攻略》的合體，節奏快、情轉反轉多，吸引現今「速食世代」。惟此劇兩天後即遭全網下架，原因是「渲染極端複仇、以暴製暴不良價值觀，混淆是非觀念，過度渲染人性中的惡，帶來負面的價值導向」。

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不過在微博相關討論區，多數網民對《黑蓮花上位手冊》被下架表示不以為然；許多看過的人表示該劇並不血腥暴力，批評官方管太寬；還有許多人抱憾沒有看完。

報道指，《黑蓮花上位手冊》突然下架讓一眾短劇從業員人心惶惶，傳出許多劇本公司開始瘋狂修改劇本，而短劇公司也暫停收取重生、穿越、擦邊、復仇等題材的劇本，因為這些題材將遭到重點監管，未來恐難上架。

繼去年11月展開3個月的網路微短劇專項整治，中國國家廣電總局本月再展開為期1個月的專項整治，明確表示將常態化從多方面加大管理力度，其中包括加快制定「網路微短劇創作生產與內容審核細則」、建立「黑名單」機制、加強日常監看等。

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微短劇市場爆發增長  相當內地電影票房一半規模

內媒此前報道，中國微短劇正處於爆發性增長，市場研究報告顯示，今年上半年上線新微短劇481部，已超過2022全年的454部，今年上線的微短劇將突破800部。短片月充值金額快速增長，今年可望達到人民幣200300億元，相當於內地一年電影票房一半的規模。

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