內地嚴打無證銷售煙花炮仗逮多人　轉發廣告恐誤墮法網

安徽淮南警方於2025年12月24日發現住戶李某在微信朋友圈招攬客戶銷售煙火爆竹，在其住所查獲「加特林」等煙火爆竹共計135箱，李某因非法儲存危險物質被行政拘留。山東壽光則於2025年12月23日查獲韓某在未取得運輸許可及相關從業資格情況下，非法購買煙火爆竹並透過朋友圈銷售牟利，韓某已被行政拘留。

官方《央視新聞》1日報道，上海靜安警方在網路巡查中發現非法銷售廣告後，寶山路派出所民警展開調查，鎖定區內一家公司藏有一箱煙火爆竹，相關物品已全數收繳，涉案人員也被行政處罰。

2026年元旦假期開啟，農曆新年也即將到來，不少民眾想購買煙火爆竹（煙花炮仗）增添節日氣氛，內地社交平台也出現各種煙火爆竹廣告。然而，多地警方近日通報多宗非法銷售煙火爆竹案件，提醒民眾網絡銷售煙火爆竹屬違法行為。

浙江武義民警於2025年12月16日在開展社區警務工作中，獲取有人利用微信販賣煙火爆竹的線索，在陳某某家中查獲16個品種煙火爆竹共計76件，陳某某已被依法行政拘留。

必須辦理許可證

根據內地《煙火爆竹安全管理條例》規定，售賣煙火爆竹必須辦理煙火爆竹經營（零售）許可證，取得相應許可證後方可銷售。若在網上或微信朋友圈發布銷售資訊，交易地點不是指定銷售地點，包括送貨上門方式，不管有無銷售許可證都涉嫌違法。

朋友圈私自販賣煙火爆竹，非法經營數額超過50,000元人民幣（約5.57萬港元），或違法所得超過10,000元人民幣（約1.11萬港元），就已達到非法經營罪的入罪標準。