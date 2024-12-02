內地四川航空機艙漫濃煙急降桂林　旅客隨身攜充電寶惹禍

內地四川航空一架成都飛廈門的航班，日前有旅客隨身攜帶的行動電源（充電寶），突然故障冒煙，導致機艙煙霧瀰漫，班機緊急改降廣西省桂林市，確認安全後才復飛抵達廈門。

飛行途中機艙冒出大量白煙

《澎湃新聞網》報道，這架班機是四川航空編號3U8925航班，於11月30日晚間飛往福建省廈門市，豈料飛行途中機艙冒出大量白煙，且煙霧越來越濃，疑似是乘客的行動電源故障，根據影片顯示，被煙霧影響的乘客，不斷後退擠在走道上，空中服務員一邊安撫乘客，一邊到事發乘客的位子旁邊協助，場面略為混亂。

報導指出，12月1日四川航空在官方微博證實這起事件，表示當天起飛後不久，有乘客隨身攜帶的行動電源，突然冒出煙霧，所幸機組員緊急因應，並未造成進一步事故。四川航空指出，為保證飛行安全，班機於當晚6時38分，轉降廣西桂林，完成相關安全確認後，再次起飛，於晚間9時29分，平安抵達原定目的地福建省廈門市。