內地團入賭場須收門票費？ 澳門旅遊局：了解中籲勿揀低價旅行團

近日有內地網民在社交平台發帖稱，在澳門參加旅行團進入賭場時，被導遊要求收取門票費，導遊聲稱是澳門特區政府要求。有其他網民笑稱，「這是未見（荷）官，先打三百」，澳門旅遊局表示，留意到網上相關言論，會了解是本地旅行社或過界導遊行為。若是本地旅行社散布錯誤訊息，將以罰款為主；若涉及過界導遊，則另有罰則。

澳門旅遊局局長文綺華周日(20日)表示，有留意網上相關言論，會了解是本地旅行社或過界導遊行為。若發現是本地旅行社散布錯誤訊息，將以罰款為主，視乎情節嚴重程度，涉事旅行社的續牌可能受到影響；若涉及過界導遊，則另有罰則。文綺華表示，旅遊局除了自身巡查，也會與相關部門進行聯合巡查，強調巡查工作從未間斷。澳門亦會與內地通過行業監管互動機制開展打擊，早前在澳門開會時就有交換訊息，對於違規情況，會通報中國文旅部。文綺華指，政府也會繼續加強宣傳教育工作，她重申低價旅行團是許多問題的源頭，呼籲旅客切勿選擇。