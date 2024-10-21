內地團入賭場須收門票費？ 澳門旅遊局：了解中籲勿揀低價旅行團

近日有內地網民在社交平台發帖稱，在澳門參加旅行團進入賭場時，被導遊要求收取門票費，導遊聲稱是澳門特區政府要求。有其他網民笑稱，「這是未見（荷）官，先打三百」，澳門旅遊局表示，留意到網上相關言論，會了解是本地旅行社或過界導遊行為。若是本地旅行社散布錯誤訊息，將以罰款為主；若涉及過界導遊，則另有罰則。
澳門旅遊局局長文綺華周日(20日)表示，有留意網上相關言論，會了解是本地旅行社或過界導遊行為。若發現是本地旅行社散布錯誤訊息，將以罰款為主，視乎情節嚴重程度，涉事旅行社的續牌可能受到影響；若涉及過界導遊，則另有罰則。文綺華表示，旅遊局除了自身巡查，也會與相關部門進行聯合巡查，強調巡查工作從未間斷。澳門亦會與內地通過行業監管互動機制開展打擊，早前在澳門開會時就有交換訊息，對於違規情況，會通報中國文旅部。文綺華指，政府也會繼續加強宣傳教育工作，她重申低價旅行團是許多問題的源頭，呼籲旅客切勿選擇。
至於澳門旅遊局今年有無收到團客投訴，文綺華表示，目前部門巡查發現的問題數目多於團客投訴，但手頭上暫未有確切個案數字。旅行團不規則問題是否死灰復燃？她指「未必會完全斷尾」，政府會持續跟進、打擊及宣傳。
澳門旅遊業開始復常，訪澳團客增加，不規則情況再度活躍，包括非法旅行團和無牌導遊問題再度湧現，團客把賭場巴和公共巴士當旅遊巴。澳門旅遊局早前表示，去年至今年7月共查獲20宗非法旅行團，並已將相關資料通報內地相關部門調查和執行處罰。