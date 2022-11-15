內地增逾1.6萬宗本土感染 京滬冀等地局部取消全民檢測

其中北京朝陽區昨起關閉商業大廈及路邊的核酸檢測站，移師各個居民小區。有IP位址顯示在北京的微博網民抱怨，「北京，朝陽的常態化核酸點都給關了。然後各個樓宇要求24小時核酸才能進門」、「9點30到12點，愣是沒做上核酸，班也沒上成」、「朝陽取消核酸點，同時要求24小時核酸，社區裡的核酸只開半天」、「聽說上午已經嘗到惡果了，下午增加核酸點」、「到單位才知道核酸點關了，社區(開)到(下午)6點比我下班早，明天是不是不用上班了」、「朝陽這個已經被罵到微博話題關了」。

內地新冠肺炎疫情持續升溫，前日新增16,072宗本土感染，較之前一日多逾1,300宗。隨著國務院聯防聯控機制上周五發布「新防疫20條」，重申各地必須精準防控，沒有社區傳播時毋須展開全民核酸檢測，且不得隨意擴大檢測範圍後，上海、海南三亞、福建福州、河北石家莊、北京朝陽區等地陸續取消全民核酸檢測，甚至關閉免費檢測站。惟相關地區不少民眾質疑措施矛盾，進入公共場所、乘搭公共交通工具等仍要查驗核酸陰性證明，意味「做核酸以後請花錢」。

石家莊同時取消搭巴士地鐵驗核酸證明

內地「第一財經」則引述河北石家莊12345政府便民熱線工作人員指，當地昨日開始取消常態化核酸檢測站，配套措施包括地鐵和巴士今日起不再查檢核酸結果有效期，而且除重點場所外不再查驗72小時核酸陰性證明。報道又指，民眾可到醫院做核酸檢測，多家醫院的價格為單人單檢16元(人民幣，下同)、混檢3.4元。

石家莊市委書記張超超昨去到河北師範大學檢查疫情防控工作，強調優化和調整疫情防控舉措，決不是「躺平」、放任不管，也決不是所謂的「全面放開」，而是為進一步提升防控工作的科學性、精準性，並「全面對標對表」中央進一步優化防控工作的20條措施，「凡是不一致的全面進行整改，不折不扣地落實到位」。

另外，廣東依然是內地疫情重災區，前日新增4,648宗感染，廣州佔4,065宗。河南、重慶及內蒙古亦有過千宗感染，分別為3,014、2,297及1,266宗；新疆、河北、北京及上海則分別有742、689、407及15宗。台灣方面，昨日新增16,578宗本土確診及40宗死亡個案。