內地增8176感染 廣州佔2637 廣州8區暫停中小學面授課

內地前日新冠肺炎新增本土感染個案突破8,000，達8,176宗，其中廣東佔3,203宗，仍是31個省區市之中最多。廣東廣州疫情仍然嚴峻，新增2,637宗個案中，有20宗是在社區篩查或主動就診發現，當中荔灣區更發現多條輸入個案傳播鏈，存在社區擴散風險。荔灣區昨早9時起至周日午夜實行「強化社會面疫情防控措施」，嚴格控制人員流動。廣州市教育局則宣布，今起除南沙區、從化區及增城區外，其餘8區的中小學及幼稚園暫停面授課堂。

廣州「重災區」海珠區前日新增2,442宗感染，廣州市衛健委指，該區個案仍集中在鳳陽街康鷺片區及赤崗街客村片區，且管控區域邊緣地帶尚有「疫情滲漏」；華洲街龍潭片區感染人數增加，與前期部分居民感染後未參加核酸檢測有關，說明管控區內核酸排查仍然「不全不透」。

