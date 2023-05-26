內地多名網民收到「上門槍決通知」　新型詐騙短訊挑戰智商下限

記者陳怡伶／綜合報道
詐騙手法日新月異，近日有多名內地網民收到一則詐騙短訊，要求民眾付清欠款，若不照做便「將有執法部門與司法人員帶槍上門執行槍斃」。如此騎呢的文案，也讓北京公安局在官方微博發文無奈表示「真的無語死了」。
警方：真的無語死了
北京市公安局官方微博「平安北京」於25日發布了一則微博寫道：「就這，能說點甚麼？無語死了…真的無語死了…」
帖文轉發了一張詐騙短訊的截圖，內容稱：「因您信貨（貸）詐騙，缺席出庭，已通過『天網』定位具體位置（，）現已通知當地執法部門和司法人員（魏軍，王琳，郭文禎）攜帶槍支帶隊，執行上門強制槍斃，詳情抖音搜索《執行風暴》或關注『中國法院網』了解詳情，14點前自行app結清全部欠款可撤銷執行。」
這則詐騙短訊讓北京公安局在官方微博發文無奈表示「真的無語死了」。（圖／翻攝微博@平安北京）
「上門服務要收費嗎？」
由於該則「槍決通知」的詐騙手法太過騎呢，消息一出馬上登上微博熱搜，網民紛紛表示「社會發展的這麼快，槍決都能上門服務了」、「上門服務要收費嗎？」、「需要交子彈費嗎？開收據嗎？」、「內容寫的狗屁不通，斷句斷的一言難盡，還有錯別字，我不能理解，真有人會信嗎？」
由於許多網民都收到這則短訊，警方提醒，這類簡訊是實屬詐騙，呼籲大眾提高警惕，切勿輕信此類虛假訊息，遇到可疑情況及時向警方報案。
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