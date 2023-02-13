內地多地精子庫告急 籲大學生踴躍捐精 補貼高至7500元

北京、陝西、山東、雲南多地人類精子庫近日向當地大學生發出「捐精倡議書」，呼籲大專及以上在讀或具有關學歷並符合其他條件人士捐出精液，用於人類輔助生殖技術及科學研究，每名成功捐精者更可獲4,500元(人民幣，下同)至7,500元補貼，而要領取到補貼，過程可謂「過五關斬六將」。 內地用精夫婦需排隊等待1至2年 內地傳媒報道，2019年「中國婦幼健康事業進展與展望報告」曾指出，中國不孕不育率高達10%至15%，有近5,000萬人群面臨不孕不育困擾，以陝西省為例，已婚夫婦不孕不育比例高達15%，其中40%是男性精子問題。報道又指，全國有536家醫療機構獲批准進行人類輔助生育，但全國僅有27家人類精子庫，且中國法律規定，一名捐精者的精子最多能供給5名婦女受孕，許多生殖中心用精夫婦需排隊等待1至2年。 捐精者精子檢測通過率低於20% 有精子庫工作人員表示，以往捐精者大部分是在校大學生，但受疫情影響，大學封校管理，捐精者減少，導致精子庫「告急」，急需大學生捐精。不過，公開資料顯示，由於精子需要超低溫保存，對精子條件要求較高，捐精者精子檢測通過率低於20%。有醫生亦表示，年輕人常熬夜、生活作息不規律，精子活力不如30歲左右男性，只有少數大學生能通過檢測，並成功獲取補貼。

精子庫：捐精前必須禁慾 雲南省人類精子庫負責人則透露，一名合格的捐精者，需要每毫升6,000萬以上的精子濃度，是普通男性生育標準的3倍，「目前很多男性生活壓力較大，不達標的志願者較多」，但精子庫會提供注意事項予捐精者參考，「如果完全根據注意事項有備而來，大學生捐獻者通過率可達到70%至80%。比如說禁欲3至7天這樣的要求是必須的，不禁慾就來捐，那精子品質肯定難以過關，有的學生前一晚上還在熬夜，第二天就跑來捐精，也會影響通過率」。 開始捐精前，還要先經現場免費體檢及精液分析，一旦合格，就可以進入捐精流程，在指定時間內完成指定取精次數，期間及完成後，總共可獲承諾的全部補貼。 北京要求捐精者外觀端正 無明顯脫髮 以北京為例，倡議書要求捐精者具大專及以上學歷或在讀，年齡20至40歲，淨身高170厘米以上，五官端正，無殘疾或其他生理缺陷，無明顯脫髮，無重度近視(600度以下)、色盲、色弱、高血壓和心臟病等，補貼最高5,150元。上海則要求年齡20至45歲，淨身高165厘米以上，有大專及以上學歷，雙眼平均近視小於500度，無不良嗜好，無遺傳病史和性傳播疾病史，無色盲、色弱、高血壓、心臟病等，補貼最高7,500元。