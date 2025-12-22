內地多間私人影院提供「特殊服務」 不接待只看電影

服務員強調，必須選擇299元有女孩陪侍的套餐。當暗訪者表明只想看電影後，對方直接要求拍攝者去別家看。

《荔枝新聞》指，上月有人到店暗訪，進店時已有穿著「清涼」的女孩經過，服務員要求前往房間內才能介紹項目。進入房間後，服務員遞上手機的服務項目菜單，當中項目明確可以「有償陪侍」。服務項目的名稱很露骨，當中可要求女孩穿女僕、空姐等服飾。

內媒《荔枝新聞》報道，西安小寨商圈附近有十多個大型商場，有不少私人影院經營，當中一家叫「築夢私人影院」提供的套餐價格，由數十元（人民幣‧下同）到幾百元。

內地有私人影院提供「特殊服務」。近日內地網傳，內地多間私人影院提供「特殊服務」，當中包括強制推銷陪侍、包含露骨服務的套餐，甚至標榜「有需要可帶走過夜」，引起各地關注。

事件曝光後，西安雁塔公安分局宣布，「築夢私人影院」4名經營者潘某敏（男）、溫某寶（男）、張某龍（男）、王某靜（女）被刑事拘留，3名陪侍人員被行政處罰，案件仍在調查中。

拍攝者又發現，在成都一間較出名的私人影院，提供「特殊服務」。這家私人影院外面的房間用於接待顧客，裏面房間為私人影院。茶几上擺放著一個「遊戲紙板」，紙板上有「暴力撕絲襪10秒」等遊戲項目，工作人員毫不隱晦地說，來這里的顧客目的並不只是看電影，還暗示可以帶走服務員，與其過夜。

三亞亦有私人影院亦提供「擦邊」服務

在三亞亦有私人影院亦提供「擦邊」服務。三亞貝貝私影俱樂部的簡介中，詳細列明了各種服務以及對應的報價，價格愈高，內容愈露骨，包括貓式熱舞服務、女僕式服務等。

三亞市公安昨日（21日）通報，三亞貝貝私人影院經營者被依法刑事拘留，三名分別19至25歲女員工被行政處罰。