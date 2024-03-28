內地多間金店突倒閉 涉捲金潛逃逾4億

內地傳媒報道，北京一間名為「中國黃金」的加盟店，去年底突然倒閉，老板「走佬」，該店早前向消費者違法提供「無擾託管」，涉及價值5,000萬元人民幣(下同)的黃金人間蒸發

黃金價格近期屢創新高，不少人紛紛投資黃金，惟內地突爆出「捲金潛逃」騙局。內媒報道，北京一間名為「中國黃金」的加盟店，去年底突然倒閉，老板「走佬」，該店早前向消費者違法提供「無擾託管」，涉及價值5,000萬元人民幣(下同)的黃金人間蒸發，加盟店負責人本月25日已被羈押。除中國黃金加盟店外，北京山東黃金等門店也傳出倒閉消息，總計顧客寄存黃金損失超過4億元。

違法提供「無擾託管」 負責人已被羈押

據《21世紀經濟報道》，中國黃金股份有限公司一名高層稱，北京富力廣場加盟店違法經營，負責人已被羈押。但維權群內多名受害者向《藍鯨財經》透露，北京概念店背後的公司主體北京三鼎原黃金珠寶有限公司前實際控制人鄒志群，疑是幕後最大受益者，至今尚未投案。中國黃金一家官方直營店工作人員回應，北京雙井富力廣場店沒有在他們授權下展開業務，這屬於違規行為。山東黃金工作人員則指出，北京貴友大廈門店是加盟店，山東黃金是不允許加盟店展開這類託管黃金業務的，當地部門已立案調查。

