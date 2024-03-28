內地多間金店突倒閉 涉捲金潛逃逾4億

黃金價格近期屢創新高，不少人紛紛投資黃金，惟內地突爆出「捲金潛逃」騙局。內媒報道，北京一間名為「中國黃金」的加盟店，去年底突然倒閉，老板「走佬」，該店早前向消費者違法提供「無擾託管」，涉及價值5,000萬元人民幣(下同)的黃金人間蒸發，加盟店負責人本月25日已被羈押。除中國黃金加盟店外，北京山東黃金等門店也傳出倒閉消息，總計顧客寄存黃金損失超過4億元。
違法提供「無擾託管」 負責人已被羈押
據《21世紀經濟報道》，中國黃金股份有限公司一名高層稱，北京富力廣場加盟店違法經營，負責人已被羈押。但維權群內多名受害者向《藍鯨財經》透露，北京概念店背後的公司主體北京三鼎原黃金珠寶有限公司前實際控制人鄒志群，疑是幕後最大受益者，至今尚未投案。中國黃金一家官方直營店工作人員回應，北京雙井富力廣場店沒有在他們授權下展開業務，這屬於違規行為。山東黃金工作人員則指出，北京貴友大廈門店是加盟店，山東黃金是不允許加盟店展開這類託管黃金業務的，當地部門已立案調查。
每年每50克回贈1.25克黃金
涉事中國黃金概念店位於北京雙井富力廣場，開業逾十年。惟去年底突停業，連帶顧客在店內寄存、至少70公斤黃金無法取出，價值超過5,000萬元，涉及超過70名顧客。報道指，中國黃金北京概念店的工作人員宣稱是總店，受害者遂認為該店是中國黃金在北京的總店，認準中國黃金的招牌安心投資，在該店選擇店員推薦的「無憂預定」項目投資金條產品。該項目聲稱購買金條後可以將金條存於店內，每年每50克回贈1.25克黃金，而且金條可以隨時取出或按當天金價折算現金。
除了北京中國黃金概念店，同位於北京貴友大廈的山東黃金等門店也傳出倒閉，許多受害者在店內購買的黃金無法贖回，他們累計損失總值超過4億元。多名受害人報警求助，並向有關負責人追討損失。
加盟店違法經營 中國黃金一度避談賠償
中國黃金集團一度指無承擔賠償責任，又指加盟店違法經營，及後又表現出願意承擔責任並協助的態度。有受害人認為顧客因信任中國黃金品牌而選擇前往購買產品，中國黃金不應推卸責任。