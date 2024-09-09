內地大媽路邊攤點痣險失明　痛到「恨不得把眼睛挖出來」

內地一名5旬婦，日前在路邊攤一口氣點了30多顆痣，不料一覺醒來後視力變模糊，眼睛還感覺如被針扎般劇痛，嚇得她趕緊去就醫。經檢查後，醫生表示她的眼角膜被燒傷3層，所幸經緊急救治，目前已恢復視力。 內地《河南廣播電視台》「大參考」節目近日報道，57歲的王姓女子（化名）從四川赴海南打工，閒暇時就喜歡到街上找點痣攤販「點痣」。前段時間更是一口氣點了30多顆。豈料，睡了一覺醒來，她驚覺自己眼前一片模糊，眼睛鼻子和腦袋像針紮一樣疼。

王女嚇得急忙到醫院接受檢查。醫生診斷後表示，她的眼角膜已被鹼燒傷3層，若不及時治療，有失明的風險。

報道指出，所謂的「街邊點痣」大部分使用的都是含腐蝕性的藥劑（一般為強酸或者強鹼），去腐蝕長痣的那塊皮膚，尤其是強鹼還會繼續在皮膚上進行化學反應，造成更嚴重的傷害。 王女也在節目中現身說法，稱自己十分痛苦，「恨不得能把眼睛挖出來」，她以這個慘痛的教訓提醒大家，千萬別去街邊不正規的路邊攤點痣。 海南省中醫院眼科醫生金廷恒解釋，鹼燒傷會不停產生化合反應，往眼內造成損傷，最嚴重還可能導致失明。所幸王女的眼睛經過緊急救治，目前已恢復視力。