 內地大學生用208元人民幣扮名媛 成功呃飲呃食過21日奢華生活無被懷疑

近年流行多種唔同類型嘅社會實驗，中國內地就有一名女大學生鄒雅琦以「假扮名媛」為題製作畢業作品，用最低成本成功度過21日奢華富貴生活，到機場貴賓室、海底撈餐廳、五星級酒店等呃飲呃食，期間一啲都無被懷疑。

鄒雅琦首先用18元人民幣購買名牌A貨營造貴婦感，包括鑽戒、Hermès手袋、Vivienne Westwood頸鏈、珍珠頸鏈，又化上大紅唇妝容及戴上太陽眼鏡。「裝身」完畢，鄒雅琦再購買一張190元人民幣機票，及事先準備一張假冒坐頭等艙登機提醒牌，又到機場精品店向店員表示自己個袋爛咗，店員即時提供大紙袋予鄒雅琦，打造好有消費力嘅印象，於是成功順利到機場貴賓室休息兼食自助餐，連續4日佢都無喺機場洗過錢，仲拎走咗一啲食物作之後嘅食糧。

用假房號到酒店食自助餐

鄒雅琦又曾到珠寶拍賣會，除咗試戴價值千萬人民幣嘅珠寶，亦豪不客氣地享用香檳與美食。而佢之後休息嘅地方包括宜家傢俬、酒吧、海底撈餐廳、五星級酒店等。當中，佢就向海底撈餐廳員工表示自己等朋友，店員就即時奉上免費小食、仙女棒，就連鄒雅琦瞓著咗，店員都未有將其趕走。鄒雅琦又以假名及假房號到五星級酒店桑拿沖涼及食自助早餐，又當住其他房客面前將早餐放進手袋內，但仍然未被懷疑。

表示自己做「藝術創作」

鄒雅琦呢個實驗就惹來網民爭議，表示佢只係呃飲呃食但就指自己係進行藝術創作，鄒雅琦亦於微博上闡釋，指自己係無產階級，將過去21日整個過程拍攝下來，一直思考極少數人係咪可以通過社會產生嘅某些過剩物資從容活下去：「在我的經歷中，這種免費『過剩物資』的分配非常有趣，它們往往分配給看起來物資富足的人——免費睡覺的高級酒店大堂、免費洗澡的機場和酒店浴場、混入婚禮或自助餐偷吃、頭等艙休息室、宜家樣板房、快銷品牌的退換貨政策、拍賣會的點心美酒等等。那我就扮成這種物資富足的人，混入其中讓一切都合情合理，和這些『過剩物資』互利互惠，利用它們蹭它們生活下去。於是我完成了這美妙的21天——不花錢在北京過得像名媛一樣。」