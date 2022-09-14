內地大學飯堂1蚊「暗黑料理」大賣 學生：當天被一掃而空

月餅吃不完怎麼辦？內地大學飯堂一年一度經典菜式來了！安徽蕪湖一間大學飯堂在中秋節當日推出了一道「節日菜品」——番茄炒月餅，從相關照片可見，是將番茄炒好後，混入一堆切半的月餅。該校有學生在社交媒體表示，「當時我和我同學在食堂都驚呆了」，微信朋友圈也被這道菜「洗版」，而「這道菜當天就被一掃而空」。該名學生又提到，這道菜還有一個別緻的名字，叫「一輪紅月」。

網民：如果是蛋黃流心，配番茄應該挺搭

不少網民留言稱，「你真當打了這個菜的都是喜歡吃嗎」、「搶空只是為了拍照發個朋友圈」、「主要便宜，一塊錢」。有網民就好奇，「我關注的是味道怎麼樣」，又表示「如果是蛋黃流心，配番茄應該還挺搭的，至於說其他的……想不出啥味道」。結果有IP位址在安徽的網民回應稱，「哈密瓜味的(月餅)，差點吃吐」。

吉林、浙江都有大學出現「網紅特價菜」

還有不少網民「投案」稱，「我們學校」、「安(徽)師(範)大(學)皖江學院」、「真的是真的，就是這麼離譜」。另外，吉林大學的學生也爆料，學校飯堂出現「西紅柿雞蛋炒月餅」。浙江網民亦貼出比較精美的番茄蛋炒月餅照片，以及被通知「今天中午供應網紅特價菜西紅柿炒月餅」的截圖，稱「我們學校終於還是沒能逃過番茄炒月餅這一魔鬼菜系嗎」。