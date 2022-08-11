內地大派1億消費券補貼買飛睇戲：促進電影市場復甦

國家電影局今日宣布展開「電影惠民消費季」，透過貓眼、淘票票、抖音等電影票務平台大派1億元(人民幣，下同)「觀影消費券」，補貼買飛睇戲民眾，以進一步激發電影消費潛力，促進電影市場有序復甦。活動口號為「愛電影．愛生活」，活動時間為本月至10月，期間鼓勵片商出品、發行更多優質影片投入市場。 內地大派1億睇戲補貼 網民：只能略微解決票價貴問題 擁有近600萬粉絲的微博帳號「江寧婆婆」直言，「目前電影票價總體偏貴，目前在映電影總體偏少，目前在映和將映電影總體質量有待提高，這1億的券只能略微解決第一個問題」。

內地大派1億睇戲補貼 網民：現在爛片都比以往大片貴 有北京網民展示近日觀看國產電影「獨行月球(4D)」的電子收據，顯示兩張票要148.8元，即每張74.4元。其他網民隨即表示，「我天，這劇我花了50都嫌貴」、「天哪，這價格我只能選擇不看」、「我說獨行月球二十多可以看，三十多沒必要」。網民又指出，「大部分電影就是讓人消遣，最多19，超過感覺都蠻虛的」、「以前(20)17,18年的時候，只要25塊錢一張」、「以前都是大片，頂死了三十幾一張票，現在國內的爛片，還要50」。