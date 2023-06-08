內地夫婦移居南非　女兒長大膚色有異　老婆染愛滋揭「帽事」

福建省一對夫妻婚後移居到南非工作生活，因妻子懷孕而回到內地。（示意圖／Pixabay）

大陸福建省一名丁姓男子2016年與陳姓妻子相親認識後結為夫妻，婚後夫妻倆移居到南非工作生活，2022年因為妻子懷孕而回到內地產子。詭異的是，丁男發現，隨着女嬰成長，她的膚色竟然開始變得黝黑、頭髮捲曲，同時妻子還感染愛滋病，自己卻未得病。丁男因此懷疑陳女外遇，氣得告上法院，陳女也承認在南非期間與當地黑人發生性關係懷孕。近日，法院調解，判兩人離婚，女嬰則是由陳女撫養。

丁男發現隨女嬰成長，她的膚色竟開始變得黝黑、頭髮捲曲，與父母樣貌差距甚大。（示意圖／Pixabay）

妻子染愛滋病 丈夫卻未感染

陸媒《九派新聞》報道，丁男2016年跟陳女相親結婚，婚後前往南非工作生活，2018年生下一名男孩，陳女又於2022年懷孕，兩人返回大陸養胎，最後生下一名女嬰。隨着女嬰長大，丁男與家人發現女嬰的皮膚黝黑、頭髮捲曲，外觀特徵明顯與父母有異。且丁男還發現陳女感染愛滋病，但他卻未感染，雙方因此爭吵不斷，最後上法院訴請離婚並請求精神損失賠償。

經過親子鑑定後發現，陳女是女嬰的親生母親，但丁男卻不是親生父親。法院審理期間，陳女才坦承在南非工作期間，確實與當地黑人發生關係並懷孕，且在產檢時發現自己不幸染上愛滋病。

經過法院調解，2人自願離婚，兒子的撫養教育等相關費用由丁男負責；女嬰則由陳女撫養。丁男考量到陳女的的身體、經濟狀況，自願放棄精神損失賠償的訴訟請求。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章