內地女不堪家暴離婚 因兒子「想見妹妹」回家慘遭前夫開車猛撞狂砍10多刀喪命

女子去前夫家探望小孩被前夫殺害

據《瀟湘晨報》報導，有網友3日發佈影片，稱河南信陽固始縣文昌街附近突發一起刑案，疑為一名女子去前夫家探望小孩被前夫殺害。

文昌街多名商家對記者證實此事，稱案發地點距離城關中學不遠，其中一名商家稱，女子是1991年出生的，男子比她大三歲，兩人都是本地人。「有的說是離婚了，有的說還在冷靜期。他們有兩個小孩，一個男孩，一個女孩。女的自己帶一個孩子，然後來男的那裡看另一個」。

固始縣120工作人員表示，當天只於13時36分接到過來自文昌街那邊的電話，稱有一受傷女子急需搶救，但後面該女子當場去世，沒有搶救過來。

相關新聞曝光後，評論區下有一名IP在河南、疑似受害女子家人爆料案情內幕，稱男方經常家暴女子，每次都往死裡打，目前兩人辦理協議離婚中，女子帶女兒搬出去租房子住。