內地女不堪家暴離婚　滿足兒子要求回家卻招殺身之禍

內地河南信陽一名離婚女子日前返家探望孩子，慘遭前夫殘忍殺害，對方不但開車猛撞，還拿出尖刀猛刺十多刀，傷重不治。有知情人透露，女方長期遭到家暴，因兒子一句「想妹妹」才會帶女兒回前夫家，不幸遇死劫。
女子去前夫家探望小孩被前夫殺害
據《瀟湘晨報》報導，有網友3日發佈影片，稱河南信陽固始縣文昌街附近突發一起刑案，疑為一名女子去前夫家探望小孩被前夫殺害。
文昌街多名商家對記者證實此事，稱案發地點距離城關中學不遠，其中一名商家稱，女子是1991年出生的，男子比她大三歲，兩人都是本地人。「有的說是離婚了，有的說還在冷靜期。他們有兩個小孩，一個男孩，一個女孩。女的自己帶一個孩子，然後來男的那裡看另一個」。
固始縣120工作人員表示，當天只於13時36分接到過來自文昌街那邊的電話，稱有一受傷女子急需搶救，但後面該女子當場去世，沒有搶救過來。
相關新聞曝光後，評論區下有一名IP在河南、疑似受害女子家人爆料案情內幕，稱男方經常家暴女子，每次都往死裡打，目前兩人辦理協議離婚中，女子帶女兒搬出去租房子住。
大兒子打電話說想要看妹妹
該網友還發文透露事發當天，大兒子打電話來說想要看妹妹，於是女子就把女兒送到前夫家。女子把女兒送到後獨自離開，不料男方一路尾隨跟蹤，先用車子撞，撞幾次以後再用刀殺，「太殘忍，十幾刀，血放乾」。
河南省信陽市固始縣公安局微博「平安固始」4日晚發佈警情通報，稱11月3日，固始縣城區發生一起命案。王某（男，36歲，固始縣人）因家庭糾紛將妻子洪某殺害。目前，王某已被抓獲，案件正在偵辦中。
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