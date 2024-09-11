內地女主播直播一半突飆高音「啊啊叫」　原來是被「防夾車門」狠夾

賣車直播沒想到變成翻車現場！內地一名女直播主，在鏡頭前示範電動車的防夾功能時，結果突然不斷放聲尖叫，原來是後車廂門夾住她的手，而且還不斷往上拉。

示範後車廂門的防夾功能當場被門夾住

據悉，該名身穿水手服，綁著可愛包包頭的女主播，當時正在直播間自信的介紹一款電動車。正當她示範後車廂門的防夾功能時，沒想到意外突然發生，她的手當場被門夾住，瞬間發出「啊啊啊」的尖叫聲，她另一手驚恐的不斷操作遙控鑰匙，但後車廂門卻反覆升降，讓她痛苦地從蹲坐姿勢被迫墊腳站起，之後又重複了好幾次，直到20秒後才脫困。

掙脫後的女主播，這時已經無力再進行直播，不斷站在車旁哭泣。

直播影片曝光後，引發網友熱議。有人留言表示，「透過螢幕看就覺得好痛」、「車商啪啪打臉」，也有不少人關心她的傷勢。