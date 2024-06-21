內地女出差桂林逢30年一遇洪災　斷糧斷電　划船逃離酒店

近日，廣西桂林遭遇超30年一遇洪災，上漲的漓江水倒灌到沿江路面，致多處路段出現積水和交通阻斷。有女子出差到桂林，稱遭遇斷電斷網，不得不靠划船出行。

據內媒《中國新聞周刊》20日報道，彭小姐11日出差到桂林稱：「來了之後幾乎天天下雨，一個多星期沒怎麼見過太陽。」19日中午，她結束外出，準備回酒店時，發現回去的路已經被洪水淹了，水齊腰深過不去。她想去新的酒店，但車進不來，街道也都停電，手機手機只剩百分之十幾的電，而救援電話也打不通，最後是一名路過的好心男子用電單車將她載到新的旅館。

再淹下去連喝的水都沒有了

彭小姐表示：「昨晚到現在（20日早上7時左右）沒電沒網絡（包括流量也一點訊號都沒有），桂林大部分城區都被淹了處於癱瘓狀態，感覺我在這十幾個小時過着與世隔絕的生活，我得趴在窗台上手機舉在外面才有一點微弱的網絡訊號，酒店沒吃的（每人發了兩瓶水，如果再淹下去連喝的水都沒有了）。大廳的水也沒過小腿了，想撤離都撤不了。」

20日上午10時，彭小姐搭乘朋友找來的一艘橡皮艇「逃離」了被困的酒店，到了入住的第3家酒店。這裏地勢較高，目前供電暫未中斷。