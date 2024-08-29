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2024-08-29 13:50:00

內地女出遊20天「全村手機癱瘓」　返家被老人包圍

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內地女出遊20天「全村手機癱瘓」　返家被老人包圍

內地女出遊20天「全村手機癱瘓」　返家被老人包圍

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內地江蘇徐州一名90後女子日前趁著暑期帶孩子出去玩20多天，不料剛回到家就被老人們包圍，要求幫忙「修手機」，原來女子是村裡少見的年輕人，1人不在全村手機都癱瘓！

「修」手機

據《瀟湘晨報》報道，35歲的鐘豔秋是江蘇徐州陳平樓村人，6年前兒子出生後，就回到娘家帶孩子，沒去外地工作。本月初，鐘豔秋帶著兒子外出旅遊，直到最近才回到村裡，一回村便被村中老人圍了起來，嚷著「我的手機怎麼沒有話費了」、「我電話接不到」、「有事手機打不通」。

原來多年前，鐘豔秋偶然間幫村裡一位老人「修」了手機，之後其會修手機的消息便在村子傳開了，老人們使用手機遇到問題就會來找她。鐘豔秋表示，老人們的手機基本上是沒電了，或是聲音調大調小，或是智能手機不小心被小孩按成了靜音模式等，「一些年紀太大的用老人機，我幫他們充值話費；一些5、60歲的用智慧手機也經常找我，我幫他們弄一些app還有電話打不通等小問題」。

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內地女出遊20天「全村手機癱瘓」　返家被老人包圍

女子不只幫村裡老人修手機還幫忙剃頭。（圖／翻攝瀟湘晨報）

鐘豔秋向記者表示，自己是村中除小孩外最年輕的，成人「基本都是50歲以上的」。除了修手機外，她還會幫村裡的老人交電費、剃頭等，「我兒子從小的頭都是我剃的，剃光頭，我還是比較有經驗，所以一些爺爺還有小朋友要剃頭的時候，我都給他們剃。交電費也是為了給老人們提供方便」。

將離開農村

不過，鐘豔秋丈夫在蘇州上班，很快孩子也要去縣城讀小學了，她也將離開農村，「其實挺捨不得的，畢竟待了這麼久，我離開村裡了這裡就沒年輕人了，以後這些老人要是手機有什麼小故障也不知道找誰」。

鐘豔秋幫村裡老人修手機消息，引發網路熱議，網友紛紛留言稱「是全村的希望」、「村裡的年輕人真的不多了」、「果真年輕人在村裡最大的作用就是修手機」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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