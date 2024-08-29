內地女出遊20天「全村手機癱瘓」　返家被老人包圍

內地江蘇徐州一名90後女子日前趁著暑期帶孩子出去玩20多天，不料剛回到家就被老人們包圍，要求幫忙「修手機」，原來女子是村裡少見的年輕人，1人不在全村手機都癱瘓！

「修」手機

據《瀟湘晨報》報道，35歲的鐘豔秋是江蘇徐州陳平樓村人，6年前兒子出生後，就回到娘家帶孩子，沒去外地工作。本月初，鐘豔秋帶著兒子外出旅遊，直到最近才回到村裡，一回村便被村中老人圍了起來，嚷著「我的手機怎麼沒有話費了」、「我電話接不到」、「有事手機打不通」。

原來多年前，鐘豔秋偶然間幫村裡一位老人「修」了手機，之後其會修手機的消息便在村子傳開了，老人們使用手機遇到問題就會來找她。鐘豔秋表示，老人們的手機基本上是沒電了，或是聲音調大調小，或是智能手機不小心被小孩按成了靜音模式等，「一些年紀太大的用老人機，我幫他們充值話費；一些5、60歲的用智慧手機也經常找我，我幫他們弄一些app還有電話打不通等小問題」。