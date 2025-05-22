內地女吹風扇入睡醒來竟嘴歪眼斜　醫生指一類人面癱風險高3倍

夏天很多人會吹電風扇，但怎麼會這樣？內地一名25歲女子近日開電扇午休，大概吹了三四小時後，驚覺自己竟「面癱」了，不只嘴歪眼斜，喝水吃飯都會不斷從嘴巴漏出來，讓她嚇壞了。

打開風扇吹了三四個小時後醒來發現面癱 據九派新聞報道，內地一名25歲的史姓女子透露，有天自己午休時打開風扇僅使用掃風功能，大概吹了三四個小時後醒來發現嘴巴不受控制往右歪，並且右眼也閉不上，第二天睡醒後症狀更加嚴重，有些口歪眼斜，於是立即趕往醫院，結果被診斷為面癱。 之後她使用針灸治療，同時貼膏藥、吃藥等，治療期間她喝水、吃飯和漱口都比較費力，「經常會漏水、漏飯，一半臉不受控制」。