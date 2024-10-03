內地女大學生拼車遭威脅　司機涉嫌超載還譏諷：畀咁少錢想要豪車待遇？

據當事人小婷（@小婷婷婷玉立）在內地短影音平台「抖音」爆料稱，9月30日，她透過某網約車平台預約了一輛「順風車」（與他人拼車共乘），後者遲到1個小時才抵達她的出發點，當時車上副駕和後排都各坐了1個人，在接到她之後又去接了1名乘客，5人座的車輛已滿員。

內地「十一」長假前夕，不少學生從學校返鄉。湖南省一名女大生在網路預約「順風車」回家，發現司機竟然在滿座的狀況下繼續接單，提出異議時反遭司機怒嗆，還被威脅在高速上趕她下車，事後她在網路發起維權。

網約車遲到1小時還涉嫌超載

據當事人小婷（@小婷婷婷玉立）在內地短影音平台「抖音」爆料稱，9月30日，她透過某網約車平台預約了一輛「順風車」（與他人拼車共乘），後者遲到1個小時才抵達她的出發點，當時車上副駕和後排都各坐了1個人，在接到她之後又去接了1名乘客，5人座的車輛已滿員。

小婷表示，當時她坐在後排中間座位，體感已非常不適，但發現司機竟然還在網約車平台上接單，還和下位乘客打電話商量上車時間。當她質疑司機此舉涉嫌超載時，對方竟然掛掉電話朝她怒吼，威脅她若不想坐車就在高速路口下車，並譏諷道：「你出了那麼（少）些錢還想享受豪車待遇？」

出於害怕，小婷未繼續與司機爭執，在7個多小時車程後回到家中。事後，她向交管部門檢舉這一經歷，並怒嗆為司機護航的酸民，表示自己並不想與司機爭執，而無論她付的錢多還是少，司機都不應該涉嫌超載，還在高速路上威脅她下車。