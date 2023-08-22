內地女子上網買洗頭水壓擠出50多隻蟲卵　客戶：有頭有腳似曱甴

擠出的蟲卵像有頭有腳蟑螂卵

據陸媒《湖北經視》報道，湖北黃石的趙小姐21日稱，她於2023年的「618」活動期間，在電商平台天貓寶潔官方旗艦店內用76.72人民幣購買了2瓶680公克的Head & Shoulders洗頭水。孩子19日游完水回家洗澡，她將一瓶「未開封」的洗髮精給孩子使用，不料卻聽到孩子在浴室尖叫，原來是孩子在這瓶洗髮精中擠出了大量棕色蟲卵。趙女士稱，她將同時購買的另一瓶海倫仙度絲洗髮精也拿出來檢查，同樣擠出相同的棕色蟲卵。趙小姐稱，「特別濃稠，擠一泵大概五六十隻，看著像蟑螂卵，放大看有頭有腳，太嚇人了頭皮發麻，我現在擠洗頭水都有陰影了。孩子嚇得哭了，飯都吃不下」。事發當下，趙小姐讓老公拍了影片照片，第一時間向官方旗艦店反映，工作人員則要她等待反饋。不過，趙小姐稱，2天都過去了解決結果沒有進展，「到現在沒有什麼跟我道歉，就說要我等電話，保持電話暢通」。

趙小姐檢查了2瓶擠出蟲卵的洗頭水，生產日期分別為2023年3月和5月，到期時間為2026年3月和5月，她懷疑擠出蟲卵並非偶發事件，「批次都不同，肯定還有消費者遇到，太恐怖了！」寶潔公司洗護髮熱線工作人員21日回應，已經收到投訴，工作人員正在進行確認，需要1至3個工作日，會盡快回電當事人。

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